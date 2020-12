Ermert: Versammlung für die Banfer Bürger frühestens im Mai

Banfe. Im Gespräch mit unserer Redaktion verrät der neue Banfer Ortsvorsteher Michael Ermert, was er sich für seine erste Zeit im Amt vorgenommen hat.

Der neue Ortsvorsteher in Banfe, Michael Ermert (37) möchte so schnell wie möglich eine Bürgerversammlung einzuberufen, wegen der Corona-Pandemie jedoch frühestens im Mai 2021. Bis dahin wollen er und eine Reihe von Ansprechpartnern „sämtliche Anliegen gerne aufnehmen“, so Ermert im großen Wochen-Interview mit unserer Redaktion. Da habe „es bereits im Vorfeld der Wahl ein großes Hilfeangebot“ gegeben. Wer die Ansprechpartner neben ihm sind, das will der 37-Jährige „im nächsten Dorfbrief noch vor Weihnachten verraten“.

Besonderer Einsatz für die Vereine

Mit Ermert stellt erstmals seit langer Zeit die FDP anstelle der CDU den Banfer Ortsvorsteher. Trotz der Aufforderung eines CDU-Mitgliedes, die Partei zu wechseln, ist der Neue überzeugt: „Wenn Banfe eine Veränderung möchte, dann darf die Partei keine Rolle spielen.“ Besonders einsetzen möchte sich Michael Ermert für die Banfer Vereine.

