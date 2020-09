Erfrischender Zwischenstopp auf dem Lahnradweg

Familie Karpf an der Pausenstation

Ein Kühlschrank von Familie Karpf, gefüllt mit alkoholfreien Getränken, lädt die Besucher auf dem Lahnradweg zu einer Pause ein.

Bad Laasphe. Die Familie Karpf wohnt direkt am Lahnradweg in der Wahlbachsmühle. Täglich bekommen Ramona, Mitja und Nachwuchs Henri mit, wie viele Radfahrer und Wanderer den Lahnradweg nutzen. Denen bietet die Familie nun einen Getränkeservice an.

Häufig wurde bei Familie Karpf schon geklingelt und nach Rastmöglichkeiten gefragt, wodurch sie den Bedarf an Pausenstellen bemerkten. Die Familie stellte fest, dass sie mitten in einer Durststrecke auf dem Lahnradweg zwischen Feudingen und Laasphe liegen. Weit und breit keine Raststation oder Erfrischungsmöglichkeit.

So kam die Familie auf die Idee, den Passanten eine Rastgelegenheit zu ermöglichen, welche ohne viel Aufwand betrieben werden kann. Ein Kühlschrank, gefüllt mit alkoholfreien Getränken, lädt die Besucher zu einer Pause ein. Zusätzlich hat die Familie einen selbstgebauten Tisch und Bänke aus Kalamitätsholz auf ihrem Hof platziert, damit sich die Besucher Ruhe hinsetzen können.

Getränke gegen Spenden

Das Getränkeangebot reicht von Wasser, über Fassbrause bis hin zu alkoholfreiem Bier und Radler. Die Getränke werden kostenlos angeboten, dennoch hat die Familie einen Briefkasten aufgestellt, in welchem Spenden hinterlassen werden können. Ziel der war es, für eine positive Überraschung zu sorgen und bisher wird das Angebot sehr gut angenommen. Zudem wird es nicht nur von Fahrradfahrern genutzt, sondern auch von Wanderern oder Walkern. Sogar ein paar Stammgäste hat die Familie schon. Aufgrund der positiven Resonanz und einiger Gespräche mit den Besuchern, möchte Ramona Karpf für nächstes Jahr ein Gästebuch erstellen, in welchem sich die Besucher eintragen können.

Saisonbedingt werden die Getränke voraussichtlich von März bis Oktober angeboten, die Pausenstation soll jedoch ganzjährig erhalten bleiben.