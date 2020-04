Endlich: Francke-Haus in Bad Laasphe wird bald neu gebaut

Bad Laasphe. Grundsteinlegung für neue Wohnanlage soll Mitte Mai sein. Mit dem Neubau wird die Betreuungseinrichtung veränderten Anforderungen angepasst.

Für einen kompletten Neubau – nur wenige Meter vom bisherigen Standort an der Sebastian-Kneipp-Straße entfernt – hatte sich die Diakonie Südwestfalen bereits in 2017 entschieden. Die Umsetzung dieser Maßnahme dauerte jedoch. Nun ist es endlich soweit. Mit dem Neubau des August-Hermann-Francke-Hauses will man für Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht nur ein angenehmes Umfeld schaffen, sondern gleichermaßen veränderte Anforderungen in der Psychiatrie-Landschaft berücksichtigen.

„Wir habe sehr lange darauf gewartet, jetzt geht‘s endlich los“, freut sich Einrichtungsleiterin Margit Haars. So würden auch die Bewohner empfinden, wenn sie am Fenster stehen und die ersten Bauarbeiten beobachten. Gute Nachricht: Ein Teil des alten Gebäudekomplexes mit den Räumen für die Tagesstruktur der Bewohner und dem Büro der Einrichtung muss nun nicht vorab niedergerissen werden, damit nur ein paar Meter tiefer auf dem Gelände an der Sebastian-Kneipp-Straße der Neubau entstehen kann. Vielmehr könne der Trakt mit Betonstützen vor einem befürchteten Abrutschen gesichert werden, erklärt Stefan Nitz, Sprecher der Siegener Diakonie Südwestfalen gGmbH als Träger und Bauherr. Margit Haars ist erleichtert, dass es nun so kommt. So müsse man sich bis zum Umzug zum Glück nicht im Alltagsbetrieb einschränken.

Baubeginn verzögert

Und warum geht es tatsächlich erst jetzt mit den Bauarbeiten los, die eigentlich schon 2019 starten sollten? Stefan Nitz erklärt: Hätte es bei den Ausschreibung der Gewerke im vergangenen Jahr einen Zuschlag gegeben, wäre es „zu einer nicht darstellbaren Kostenexplosion“ gekommen. Deshalb habe die Diakonie die Ausschreibung wiederholt. Ergebnis: Die geschätzten Baukosten liegen jetzt mit rund 3,5 Millionen Euro um nur 100.000 Euro höher als ursprünglich veranschlagt – zumal man zugleich bei den Planungen Ausgaben habe reduzieren können. Finanzielle Unterstützung komme von der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW und der NRW-Bank, so Nitz.

Wittgenstein Fertigstellung Juni 2021 Läuft diesmal alles nach Plan, wird Mitte Mai der Grundstein für das neue Gebäude zur Kurstraße hin gelegt. Ende Juni 2021 soll die Fertigstellung der neuen Wohnanlage gefeiert und das Haus im Juli 2021 bezogen werden.

Der barrierefrei gestaltete Neubau soll für erwachsene Männer und Frauen, die durch eine psychische Erkrankung ihren Alltag nicht selbstständig bewältigen können, insgesamt 24 Wohnheim-Plätze in Einzelzimmern mit Nasszelle plus zwei sogenannte Krisenplätze bieten. Gegenüber den bisherigen Planungen reduziert sich allerdings die Zahl der rollstuhlgerechten Zimmer von sieben auf sechs. Das alte Gebäude soll nach dem Umzug der Bewohner abgerissen werden und neuen Parkplätzen weichen.

Gebäude aus den 50er Jahren heute nicht mehr zeitgemäß

Das Ende der 50er Jahre gebaute August-Hermann-Francke-Haus ist verständlicherweise nicht mehr zeitgemäß, die nach dem Wohn- und Teilhabegesetz vorgeschriebenen Standards können an alter Stätte nicht eingehalten werden. Die vorbereitenden Bauarbeiten haben begonnen, das äußere Bild auf dem Gelände hat bereits Veränderungen erfahren.