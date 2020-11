Elektromüll in Wittgenstein: Wohin mit dem kaputten TV?

Die alte Kaffeemaschine, das alte TV-Gerät oder der kaputte Computer – beim Ausmisten oder beim Umzug kommen schnell auch einige Elektrogeräte zusammen, die entsorgt werden sollen. Doch wohin nun damit? Warten bis zum Abholtermin in meiner Kommune? Oder doch gleich gemeinsam mit dem alten Schrank und den Stühlen zum Entsorgungsunternehmen?

Doch hier ist auch schon das Problem, denn sofern der gewählte Entsorger nicht von der Stadt oder Gemeinde dafür eingesetzt ist, fallen dort für den Elektromüll nicht selten zusätzliche Kosten an.

„Der Kunde kommt zu uns auf den Recyclinghof und möchte Sperrmüll anliefern. Dieser beinhaltet unter anderem auch Elektrogeräte. Die Anlieferung des Sperrmülls ist kostenpflichtig. Den Elektroschrott aber können wir durch den uns entstehenden Aufwand, ebenfalls nicht kostenfrei annehmen. Für den Kunden ist dies nicht nachvollziehbar, weil er die Info besitzt, dass Elektroschrott überall kostenfrei angeliefert werden kann. Dies gilt in diesem Fall aber nur für kommunale Sammelstellen. Ist die Elektroschrottanlieferung nicht kostenlos, bedeutet dies für uns: Kunde weg – mitsamt dem Sperrmüll“, sagt Dirk Dickel, Geschäftsführer der Firma Dickel Entsorgung in Bad Berleburg. Er wünscht sich, dass die Kommune die Entsorgung auch im Bereich „Elektroschrott“ wieder selbst in die Hand nimmt und alle Entsorgungsunternehmen im Kreis gleich behandelt werden.

Finanzieller Schaden

Seit dem 24. März 2006 befindet sich die interkommunale Sammelstelle in Erndtebrück-Leimstruth. „Die Wahl des Standortes und die Vergabe dieses Auftrags ist damals ohne jeglichen Kostenvergleich geschehen. Das Thema zur Errichtung einer solchen Sammelstelle wurde nie in der Öffentlichkeit diskutiert“, so Dickel. Erfahren hätten er und sein Team dies damals aus der Zeitung.

„Die Städte Bad Laasphe, Bad Berleburg und die Gemeinde Erndtebrück unterhalten diese Sammelstelle gemeinsam. Dies bedeutet, dass die ansässige Firma dort für die Vorhaltung der Behälterstellfläche, sowie für das Handling des Elektroschrotts Geld von den Betreibern bekommt.“

Und genau diese Unterstützung fordert er auch für die anderen Entsorgungsunternehmen im Kreis. Denn: Dadurch, dass die Kunden nicht nur ihren Elektroschrott mitnehmen, sondern in vielen Fällen auch den Müll, sei in den vergangenen Jahren ein nicht unerheblicher Schaden für sein Entsorgungsunternehmen entstanden.

Das Problem: Elektroschrott ist andienungspflichtig, genau wie der kommunale Hausmüll. Die Entsorgungsunternehmen sind also verpflichtet, den bei ihnen anfallenden Elektromüll an die von der Kommune vorgegebene Sammelstelle zu bringen. „Wenn wir also eine Anlieferung mit Elektroschrott erhalten, sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, diesen Elektroschrott an den vorgegebenen Verwerter, beziehungsweise die vorgegebene Sammelstelle zu verbringen. Das bedeutet für uns, dass wir den Elektroschrott sortieren, einlagern, aufladen, transportieren und an die entsprechende Entsorgungsstelle bringen müssen, ohne auch nur einen Euro für unsere Arbeit zu erhalten“, sagt Dirk Dickel, der in der Vergangenheit mehrfach das Gespräch mit der Kommune gesucht hatte, leider aber keinen Erfolg verzeichnen konnte. Er fragt sich: Sollte die Verwaltung nicht Interesse daran haben, ihre Unternehmen – auch die Kleineren – zu unterstützen?​

Stellungnahme der Kommunen

Die Lokalredaktion hat die Kommunen in Wittgenstein mit dem Problem konfrontiert. Christoph Koch, Dezernent der Stadt Bad Berleburg, möchte das Thema noch einmal neu aufgreifen. „Ja, das Thema werden wir sowohl innerhalb der Kommune als auch interkommunal noch einmal diskutieren. Je nach Lösung – zentral oder dezentral – wäre es möglich, eine kommunale Regelung zu treffen.“

Die Stadt Bad Laasphe hingegen betont: „Die Sperr- und Elektroschrottsammlungen werden nach einer entsprechenden Ausschreibung durchgeführt. Hier in Bad Laasphe erfolgt diese zwei Mal jährlich ab Haustür auf entsprechende Anforderung. Bezüglich des Restmülls besteht satzungsrechtlich ein sogenannter Anschluss- und Benutzungszwang an die kommunale Abfallentsorgung, die ebenfalls in regelmäßigen Abständen neu ausgeschrieben wird. Sollte hier die Entsorgung von Bau- oder sonstigem speziellen Abfall gemeint sein, so haben Bürgerinnen und Bürger selbstverständlich die freie Wahl des Entsorgers, zumal diese auch unterschiedliche Gebühren für die Abfallentsorgung berechnen und auch nicht alle Unternehmen alle Abfallarten entsorgen.“