Einkaufshilfe in Feudingen: Jeder hilft wieder jedem

Feudingen. Die Aktion „Jeder hilft Jedem“ haben Dorfgemeinschaft und SV Feudingen jetzt zum erneuten Shutdown wiederbelebt.

Beim „Lockdown“ im März gründeten Dorfgemeinschaft und SV Feudingen die WhatsApp-Gruppe „Jeder hilft jedem“, um für ältere Menschen und Bedürftige in Feudingen und dem Oberen Lahntal die wichtigsten Einkäufe zu erledigen. Die Gruppe entschied sich dann, im Anschluss der größten Corona-Krise die Aktivitäten nicht gänzlich einzustellen, sondern die gut 30-köpfige Helfer-Truppe sozusagen im „Stand-By“ zu lassen.

Wohlweislich, denn seit Montag starten die verschärften Kontaktregelungen und Schließungen von gastronomischen und anderen Betrieben. Das öffentliche Leben wird heruntergefahren, während die Zahl derer, die sich mit dem Virus infiziert haben, weiter steigt.

Das bietet jetzt den Initiatoren der Hilfsaktion „Jeder hilft jedem“ die Gelegenheit, den Einkaufs-Service im

Helfer organisieren Einkäufe intern Es wird darauf hingewiesen, dass die angegebenen Rufnummern nicht rund um die Uhr sofort zu erreichen sind. Die drei Helfer rufen aber zurück. Der Einkaufsservice „Jeder hilft jedem“ wird übrigens auch fortgesetzt, weil die Erfahrungen des Lockdowns Anfang des Jahres durchweg positiv waren. Am besten sollte man früh am Tag anrufen, damit die Helfer den Einkauf intern organisieren können. Wichtig ist auch, die Einkaufswünsche so einfach wie möglich zu formulieren.

Oberen Lahntal wieder zu aktivieren und das Angebot zu erneuern. Kurzum: Ab sofort können sich ältere Menschen, Alleinstehende und Bedürftige bei den drei Helfern Eric Schneider unter 02754/1209, Alina Pitz unter 02754/379163 sowie Holger Weber unter 02752/507612 mit ihrem Einkaufsauftrag melden.

Gruppe hilft, wenn Freunde und Verwandte nicht können

Die Drei notieren die Wünsche als erste Ansprechpartner und geben den Einkauf in die WhatsApp-Gruppe weiter. Einer der 30 Helfer wird den Einkauf dann im Laufe des Tages erledigen. Allerdings bitten die Verantwortlichen die Bürger aus Feudingen und dem Oberen Lahntal, während der Beschränkungen in der Corona-Zeit immer ein Auge auf den jeweiligen Nachbarn zu haben. Zuerst sollten Angehörige, Freunde und Nachbarn als erste Ansprechpartner und Helfer zur Verfügung stehen.

Das gilt auch für diejenigen Menschen, die sich gezwungenermaßen in Quarantäne begeben müssen. Erst, wenn tatsächlich niemand spontan helfen und den wichtigen Einkauf von Lebensmitteln und Hygieneartikeln erledigen kann, steht die Gruppe „Jeder hilft jedem“ sofort zur Verfügung. Im persönlichen Gespräch am Telefon lassen sich die Dinge klären. In der Not kann für kranke oder alte Leute auch mal ein Rezept beim Arzt oder ein Medikament besorgt werden. Von März bis Mai gingen bei „Jeder hilft jedem“ 25 Aufträge ein. „Das zeigt, dass die meisten Menschen in Feudingen und dem Oberen Lahntal über Verwandte oder Freunde rundum versorgt sind“, betont Mitinitiator Eric Schneider. Die Einkaufs-Aufträge unterliegen der Verschwiegenheit. „Es dringt nichts nach außen, kein Name. Diskretion ist wichtig.“