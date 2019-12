Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine Idee feiert Zehnjähriges

„Nächstes Jahr im April feiert die Idee Zehnjähriges“, stellt „Reifenbett“-Anbieter Dirk Landsmann fest. Anlass genug für den Kaufmann, sich bei jenen Personen zu bedanken, die in der „Stunde Null“ zugegen waren. „Rainer und Dirk Pöppel haben mir vor fast zehn Jahren ein Angebot gemacht, ihre Artikel, die für den Old- und Youngtimer-Besitzer interessant sind, in eigener Regie zu vermarkten.“

Landsmanns direkter Ansprechpartner im Unternehmen ist „Michael Kappe, mit dem ich meine Entwicklungen durchgesprochen und umgesetzt habe“. Alles in allem sei er der Regupol BSW GmbH sehr dankbar, so Landsmann – sie habe ihm „damals ein Produkt in die Hand gegeben“, deren Palette er mit der Zeit erweitert habe. „Fazit: Ein tolle Kooperation in Berleburg/Wittgenstein“, freut sich Landsmann.