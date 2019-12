Wittgenstein. Besonders viel Post von Wittgensteiner Soldaten an der Front des Zweiten Weltkrieges bekam Pfarrer Pabst an Weihnachten ‘39 und ‘40.

Ein wenig Trost aus der Wittgensteiner Heimat im Kugelhagel

Weihnachten – das ist für die meisten Menschen die Zeit im Jahr, die man mit der Familie verbringt. Gemeinsam essen, sich gegenseitig bescheren und einfach nur Zeit miteinander in der Heimat verbringen – wenn es sonst im Jahr auch nicht klappen mag, an Weihnachten nimmt man sich dann doch Zeit dafür. Besonders groß war die Sehnsucht der Wittgensteiner Soldaten im Zweiten Weltkrieg demnach auch an Weihnachten.

Von den vorwiegend in Frankreich und den Beneluxstaaten, aber auch in Polen stationierten Soldaten aus Wittgenstein ist die Feldpost an Pfarrer Karl Arthur Pabst aus Schwarzenau erhalten. Auffallend hoch ist dabei die Anzahl der Sendungen zu den Weihnachtsfesten 1939 und 1940, ähnlich dem Oktober 1939 und dem Juni/Juli 1940, was möglicherweise mit dem erfolgreichen Ende des Frankreich-Feldzuges zusammenhängt.

Die Soldaten aus Wittgenstein, deren Briefe an den Pfarrer erhalten sind, gehörten fast überwiegend dem Heer an, einzelne auch der Luftwaffe – darunter sechs Unteroffiziere, zwei Feldwebel und drei Offiziere.

Seelsorge aus der Ferne

Pfarrer Pabst – in Schwarzenau zwischen 1937 und 1951 im Dienst – kümmerte sich auch aus der Ferne um die Seelsorge seiner Schäfchen und versendete vor allem gedruckte Schriften und Karten mit Grüßen oder auch Kurznachrichten an die Soldaten.

Dass die Verbundenheit zu Gott auch – oder gerade – in Kriegszeiten eine große Bedeutung für die Soldaten hatten, zeigt ein Brief, der kurz vor Weihnachten 1939 den Pfarrer erreichte: „Es ist für uns Soldaten eine Genugtuung, hier in Feindesland wichtige Zeilen vom Worte Gottes zu lesen. Um im festen Glauben an Gott verwurzelt zu bleiben. Zu gleicher Zeit Kraft der Überwindung zu schöpfen, von seiner Familie getrennt hier im Feindesland zu stehen.

Gott alleine kann mich wieder in die Heimat zurück führen.“ Ein Feldwebel schrieb kurz nach Weihnachten 1939 von der Front: „Sie als Beauftragter der Gemeinde verstehen es, das Band der Verbundenheit nicht abreißen zu lassen und erinnern uns immer wieder daran, dass es auch eine enger begrenzte Heimat gibt, die uns nicht vergisst.“

Schrecken an der Front

Die Erlebnisse der Soldaten an der Fron standen im krassen Gegensatz zu dem, was Weihnachten bedeutet. Ein undatierter Brief macht die Schrecken und Willkürlichkeit des Krieges deutlich: „Lieber Pfarrer, ich möchte Ihnen ein kleines Ereignis mitteilen: Wir haben einen Angriff gemacht und bei diesem Angriff sagte der Unteroffizier zu einem ,mach, dass du nach vorne kommst, oder ich schieße dir eine Kugel in den Kopf’. Und wer bekam die Kugel? Er. Ich glaube, mit den Worten ist er gestorben. Was muss das schrecklich sein, so vor Gott zu treten. Wir wollen für ihn beten, dass Gott seiner Seele gnädig ist.“

Zuversicht zu Beginn des Krieges

Zu Beginn des Krieges strotzten einige der Briefe noch auffallend vor Zuversicht, dass Deutschland als siegreiche Macht aus dem Konflikt hervorgehen würde. Aus Frankreich erreichte Pfarrer Pabst folgender Brief: „Draußen ist es dunkel geworden, nur hier und da schaut ein leuchtendes Sternlein vom Firmament auf die Erde hernieder. [...] Wie schön muss es jetzt in dieser Zeit doch bei euch daheim sein. [...] Wir Soldaten haben es gespürt, wie der allmächtige Gott Tag für Tag uns und unsere Waffen gesegnet hat, denn an keiner Stelle konnte uns der Feind aufhalten.

Wo er sich auch festgesetzt hatte, er wurde vernichtet. Manche treue Kameraden haben wir in Frankreichs Erde begraben müssen, aber das Sterben unserer Kameraden gab uns immer wieder von Neuem die Kraft, zum Siege vorwärts zu stürmen. Bald wird auch der Sieg über England errungen sein, und dann kehren wir zurück in unsere Heimat.“

Insgesamt 203 Soldatenbriefe an den Pfarrer liegen vor – übermittelt ist auch, dass 14 der Briefeschreiber das Kriegsende nicht erlebt haben.