Ein krankes Gesundheitssystem

Die Entscheidung von Dr. Frank Melz kommt überraschend, aber sie ist gut nachvollziehbar. Dass ein leitender Mediziner sich nach Jahrzehnten in Chefarztpositionen zurückzieht, ist nur auf den ersten Blick ungewöhnlich.







Neben der ungeheuren Verantwortung für das Leben von Patienten müssen die Ärzte in unserem Gesundheitssystem immer öfter auch die Zahlen im Blick haben. Medizin soll nicht nur den Menschen helfen, sie muss sich für die Betreiber von Krankenhäusern auch lohnen. Inzwischen ist der Kostendruck nicht mehr nur die Last von privaten Trägern wie im Fall Berleburg der Helios-Tochter Vamed. Selbst kommunale oder kirchliche Träger schauen genau hin, ob sich das Engagement denn zumindest halbwegs auskömmlich gestaltet.





Und wie in allen Branchen fordert der Kostendruck auch Reaktionen. Die einfachste ist in der Medizin die gleiche wie andernorts in der Wirtschaft: Personal ist der Kostenfaktor, der sich am einfachsten beeinflussen lässt. Also werden die Dienste am Patienten von der Putzfrau über die Pflegekraft bis hin zum Oberarzt genau kalkuliert. Immer weniger Personal, immer längere Schichten, dazu noch Wochenenddienste. Wer das alles für seinen Job im Gesundheitswesen auf sich nimmt, ist wahrlich ein „Halbgott in weiß“ – normale Menschen stehen so etwas nicht mehr jahrelang durch.







Die Entscheidung von Frank Melz ist eine sehr persönliche. Sie muss nicht zwingend etwas mit dem gesamten System zu tun haben. Aber im Grunde ist das Gesundheitssystem – speziell im Krankenhaussektor – selbst einer der am schwersten erkrankten Patienten unserer Gesellschaft. Ich persönlich halte das aktuelle System mit privatisierten Kliniken für falsch, weil Gesundheit kein ausschließlich profitgetriebener Wirtschaftszweig sein darf. Das mag für den einen oder anderen kommunistisch klingen, ist es aber nicht.





Medizinische Versorgung darf sich nicht daran bemessen, welche Einkommen die Patienten haben. Sie darf aber auch nicht rein staatlich gelenkt sein, weil sonst ein anderes gefährliches Regulativ eingreifen könnte.





Wenn aber der Profitgedanke nicht im Vordergrund steht, dann ist auch Luft für mehr Personal. Das wiederum bedeutet, dass die Ärzte und Pflegekräfte nicht ausgezehrt werden und vielleicht länger und zufriedener ihren Job machen. Für die Gesamtgesellschaft würde sich dies übrigens an anderer Stelle nachhaltig auswirken. Die Kosten für die teure Ausbildung des Fachpersonals würden sinken.