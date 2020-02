Drei Schulen aus Wittgenstein werden ausgezeichnet

Wittgenstein. Je eine Schule aus Bad Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück gilt dank Nachhaltigkeitsprojekten als Schule der Zukunft

Drei Schulen aus Wittgenstein werden am Mittwoch, 4. März, in einer Feierstunden im Siegener Gymnasium am Löhrtor als „Schule der Zukunft“ ausgezeichnet. Sie gehören zu insgesamt 19 Schulen aus den Kreises Siegen-Wittgenstein und Olpe die erfolgreich an der Kampagne des NRW-Kultusministeriums zur Verknüpfung von Bildung und Nachhaltigkeit teilgenommen haben.

Bei dieser festlichen Auszeichnungsfeier überreichen Susanne Blasberg-Bense, Ministerium für Schule und Bildung NRW und Jutta Capito, stellvertretende Landrätin des Kreises Siegen-Wittgenstein, den Schulen Urkunde, Hausschild und Fahne über die erreichte Auszeichnungsstufe. Damit können sie sich künftig in der Öffentlichkeit präsentieren. Das Engagement erhält so öffentliche Anerkennung, der Austausch untereinander wird gefördert und das Profil gestärkt.

Die Ludwig zu Sayn-Wittgenstein-Hauptschule Bad Berleburg: „Raus aus der Schule und rein in die Natur, darum geht es im Naturschutzprojekt der Ludwig-zu-Sayn-Wittgenstein-Schule. Die SchülerInnen betreiben aktiven Naturschutz, vor der Haustür, in Naturschutzgebieten und für die Artenvielfaltwichtigen Landschaftselementen. Freischnitt auf der Schlingnatterfläche, Ausgrabung eines Fledermausstollens, Anlage von Pfaden… Alle diese Maßnahmen sollen Lebensrauminseln schaffen und damit die Artenvielfalterhalten.“ So steht es in der Erläuterung des Projektes.

Städtisches Gymnasium Bad Laasphe: „Das Engagement am Städtischen Gymnasium Bad Laasphe fußt vor allem auf zwei Standbeinen: gezielten Aktionen zum Thema „Naturschutz“ sowie der Schüler-AG „Projektgruppe Futurum“, die sich inhaltlich mit Fragen des Transformationsdesigns befasst (Wandel von einer Hochenergie-Gesellschaft in eine Niedrigenergie-Gesellschaft). Innerhalb der Naturschutz-Arbeit wurden Nistkästen und Insektenhotels gebaut und auf dem Schulgelände ökologischsinnvoll aufgehängt bzw. aufgestellt“, heißt es in der Erläuterung des Projektes.

Realschule Erndtebrück: „Unsere Ernährung - mehr als „nur“ Nahrung Unsere Schülerinnen und Schüler kennen landwirtschaftliche Produktion häufig aus dem heimischen Umfeld. Trotzdem ist vielen die Verarbeitung und Nutzung regionaler und saisonaler Nahrungsmittel fremd geworden, da der Zugriff auf Fertiggerichte bequem undder Kauf von Obst und Gemüse rund um´s Jahr im Supermarkt möglich ist. Die kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Konsum von Lebensmitteln und der damit verbundenen Ressourcennutzung ist das Ziel.“ So steht es in der Erläuterung des Projektes.