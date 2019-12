Erndtebrück/Birkelbach/Feudingen. In Kitas in Feudingen, Erndtebrück und Birkelbach wurde eingebrochen. Dabei entstand teilweise hoher Sachschaden.

Drei Einbrüche in Wittgensteiner Kitas: Hoher Sachschaden

Gleich drei Kitas sind in der Nacht auf Donnerstag zum Ziel von Einbrechern geworden.

Der AWO-Kindergarten in Feudingen wurde betreten, ohne dass großer Sachschaden entstand – hier wurde auf Nachfrage bei der Pressestelle der Polizei eine Tür aufgehebelt. Einen kleinen dreistelligen Betrag konnten der oder die unbekannten Täter hier entwenden.

Im evangelischen Kinderhaus in Erndtebrück hingegen gingen die Eindringlinge rabiater zu und verursachten einen Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Ob es etwas gestohlen wurde, vermochte die Pressestelle der Polizei am Freitagmittag noch nicht zu sagen.

Auch im AWO-Kindergarten in Birkelbach versuchten Unbekannte ihr Glück. Beim Versuch, sich Zutritt zu verschaffen, versuchten der oder die Täter einen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Wie in Erndtebrück ist auch hier noch nicht klar, ob etwas gestohlen wurde. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Zeugen, die etwas beobachtet haben und/oder Informationen zu den Tätern haben, werden gebeten, sich bei der Bad Berleburger Polizeiwache, , zu melden.