Dorfplatz Birkelbach: Ein multifunktionaler Platz für alle

Birkelbach. Der Gemeinschaftsplatz Dorfmitte soll ein multifunktionaler Ort der Begegnung und Kommunikation für jedes Alter werden. So laufen die Bauarbeiten.

Es sind nur wenige Grad Celsius über Null – aber die Mitglieder des Birkelbacher Dorfvereins sind trotzdem fleißig und arbeiten auf dem künftigen Gemeinschaftsplatz Dorfmitte. Derzeit wird das geplante Aktionszentrum für die Arbeiten der Baufirma vorbereitet.

Multifunktionales Aktionshaus, Backhaus, Infohaus, Grill- und Feuerplatz sowie ein großer Dorfspielplatz – all das soll bald hinter dem Feuerwehr-Gerätehaus Am Rücken zu finden sein. Doch erst muss alles fertig gestellt sein.

Start der Arbeiten

In der vergangenen Woche begannen die Bauarbeiten auf der für den Dorfgemeinschaftsplatz vorgesehenen Fläche – die oberste Priorität liegt dabei zunächst auf dem Aktionszentrum, dem tatsächlichen Platz. „Eine größere optische Veränderung stellen sicherlich die derzeit stattfinden Erdbewegungen dar. Hervorzuheben ist bei dem Projekt, dass das Konzept für den Dorfplatz mit großer Beteiligung der Dorfgemeinschaft durch den Dorfverein erstellt wurde. Ebenso konnten im Zusammenspiel zwischen Gemeinde und Dorfverein erhebliche Fördermittel generiert werden“, so die Gemeindeverwaltung auf Nachfrage dieser Zeitung.

Um die Arbeiten für die Baufirma, die die Pflasterarbeiten des Platzes übernehmen wird, vorzubereiten, wird derzeit der künftige Aktionsplatz ausgemessen und abgesteckt – unter der Mitwirkung von Architekt Hubert Stremmel, der die im Dorf gesammelten Ideen zum Dorfgemeinschaftsplatz zusammengetragen und darauf basierend einen Plan erstellt hat, ebenso wie die die umfangreiche Kosten-Zusammenstellung. „Später folgt das Backhaus in der einen Ecke, ein rollstuhlgerechtes Toilettenhaus und der große Spielplatz“, so Stremmel am Rande seiner Vermessungsarbeiten auf der Fläche.

Engagement des Dorfes

„Ein großer Dank geht noch einmal an den Dorfverein für das umfangreiche Engagement bei der Entwicklung des Konzeptes. Ebenso werden auch bei den baulichen Maßnahmen noch viele Stunden durch die Dorfgemeinschaft eingebracht werden, was ebenfalls dieses Projekt erst ermöglicht. Wir alle dürfen gespannt diese tolle Entwicklung im Birkelbacher Ortskern verfolgen“, teilt Bürgermeister Henning Gronau dazu auf seiner Instagram-Seite mit.

„Die Zeitschiene hängt aktuell natürlich zum einen stark von der Witterung ab und sobald erste Eigenleistungen anstehen, wird die Coronaschutzverordnung den Baufortschritt gegebenenfalls beeinflussen“, heißt es aus dem Rathaus. Dort ist man auch froh, dass das Projekt zu einem großen Teil gefördert wird, nämlich mit Geldern des NRW-Dorferneuerungsprogramm 2020 in Höhe von 213.000 Euro.

Blick zurück

Der 2006 gegründete Dorfverein Birkelbach versteht sich als Initiator des Projektes Dorfgemeinschaftsplatz Dorfmitte. Die Ideen zur Planung entstammen einer Bürgerwerkstatt mit einer Ideensammlung. Am 29. September 2017 wurde die Arbeitsgruppe zur Planung des Dorfgemeinschaftsplatzes gegründet, das erste Treffen folgte am 15. Februar 2018. Ausgemachtes Ziel war es damals bereits, einen multifunktionalen Platz als Ort der Begegnung und Kommunikation für jedes Alter zu schaffen. Der vorbei fließende Birkelbach sollte (und wird) auf verschiedenste Art erlebbar gemacht werden.

Sobald die Corona-Pandemie der Geschichte angehört und Veranstaltungen wieder möglich sind, sollen auf dem Aktionsplatz auch Feste wie der Tanz in den Mai, Ernte-Dank-Feste, Silvester oder auch Weihnachtsmärkte veranstaltet werden.