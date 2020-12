Diedenshausen. Die Bäckerei Schwan in Diedenshausen: Das Geschäft im noch recht neuen Laden läuft – trotz Corona. Oder gerade deshalb. Ein Besuch vor Ort.

„Sehr gut“ ist der Christstollen der Diedenhäuser Bäckerei Schwan. Das hat die Bäckerinnung Westfalen-Süd neulich bei der Stollenprüfung in Olpe noch einmal eindrucksvoll bestätigt. Aber: „So aus dem Stand macht man das auch nicht“, sagt Bäckermeister Marco Frank (37), der sich mit seinem Team natürlich über die vorweihnachtliche Auszeichnung freut. „Es gehört schon ein bisschen Geschick dazu. Schließlich arbeiten wir mit Lebensmitteln, unterschiedlichen Rohstoffen.“ Doch auch sonst läuft das Geschäft an der Johannes-Althusius-Straße – trotz Corona. Oder gerade deshalb.

„Wir haben das Brotregal jeden Tag leer gehabt“, erinnert sich Frank ans vergangene Frühjahr, als es mit Corona anfing und die Geschäfte beim ersten Lockdown bis auf die Lebensmittel-Läden zu hatten. „Da haben die Leute schon gehortet.“ Auch im gesamten Elsofftal, wo sich die Bäckerei Schwan als „Nahversorger“ versteht – und mit diesem Konzept erfolgreich ist. Gerade mit der rollenden „Brotkiste“ habe man „viel außer Haus verkauft. Wir mussten also schon ein bisschen vorplanen“, erinnert sich der Bäckermeister. „Das war schwierig, aber wir haben es hingekriegt.“

Neu: „Pizzatime“ am Donnerstag

Seit ungefähr zwölf Wochen ist die Bäckerei mit einem neuen Angebot am Start: der „Pizzatime“. Ein Abholdienst, immer donnerstags von 12 bis 18 Uhr. Einfach anrufen und ofenfrische Pizza bestellen: Salami, Schinken, Hawaii, Veggie, Mozzarella. An die 80 Pizzen pro Woche gehen da raus. „Wir machen aber auch schon mal Flammkuchen“, verrät Marco Frank – eine willkommene Abwechslung für die Kunden.

„Was die Wittgensteiner suchen, ist eine Bäckerei, die noch vor Ort selbst backt“, ist Frank überzeugt – und auch spezielle Kundenwünsche erfüllt. „Genau das ist unser Vorteil.“

Der neue Laden: moderner und heller

Nächstes Projekt: Die Bäckerei möchte mit einem eigenen Stand auf den Bad Laaspher Wochenmarkt, immer mittwochs von 8 bis 12 Uhr auf dem Wilhelmsplatz. „Das soll da ja richtig gut laufen“, hat Marco Frank gehört. Und die Besucherströme dort selbst bei regnerischem Wetter sprechen tatsächlich für sich. Interesse hätte der Bäckermeister natürlich auch an einem Wochenmarkt in Bad Berleburg – wenn er nach dem vorläufigen Aus im Sommer 2017 denn endlich mal wieder stattfinden würde.

Sicher: Der kleine Laden, den Frank Anfang Januar 2019 von seiner Mutter Ute übernommen hatte, ist inzwischen Geschichte. Und doch gibt es das „Lebensmittel-Grundsortiment“ inklusive frischem Obst und Gemüse, Käse, frischer Wurstware vom Metzger aus der Region plus Hygieneartikel und mehr auch weiterhin: in der umgebauten früheren Gaststätte, deren Raum jetzt mit der Bäckerei eine Einheit bildet. Frank: „Der neue Laden ist einfach moderner, heller, hat einen eigenen Backofen.“ Und das kommt bei der Kundschaft aus dem gesamten Elsofftal gut an.

Kundschaft kommt gerne wieder

„Ich fahre gerne zwischendurch mal hier runter“, sagt zum Beispiel Katja Weller-Wahl aus Wunderthausen – um Fleisch, Aufschnitt, Brötchen und Brot einzukaufen. „Oder wenn der Becher Sahne noch fehlt“, schmunzelt sie. Und fürs Klopapier müsse man auch nicht extra in die Bad Berleburger Kernstadt fahren.

Die Kunden seien „durchweg zufrieden“, hat Bäckermeister Frank festgestellt. Nicht zuletzt damit, „dass wir auch nachmittags backen“. Etwa Brötchen oder Baguettes zum Feierabend.

Auszubildende kommt ins Team

Übrigens: „Ab 2021 bilden wir auch aus“, kündigt Marco Frank an. Dann wird eine angehende Bäckerin neu ins Team kommen. Zur Verkaufsleiterin im Laden ist inzwischen Katrin Fischer (21) aufgestiegen. „Im August hatte ich die Prüfung“, erzählt sie nicht ohne Stolz.

Und was wird nun aus dem früheren Edeka-Lädchen, das viele Diedenshäuser noch gut kennen? Hier hält Marco Frank an seinem ursprünglichen Plan fest: Der Raum wird der benachbarten Backstube zugeschlagen – um dort noch mehr frisch Gebackenes aus eigener Produktion herzustellen. Denn die Kunden lieben es.