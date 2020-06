Die zahnmedizinische Versorgung in Wittgenstein leidet unter einem Nachwuchsproblem. Zahnarzt Peter Schlösser aus Bad Berleburg mahnt, den Beruf auf dem Land attraktiver zu gestalten um zu verhindern, dass die jungen Mediziner in die „überversorgten“ Großstädte gehen und dort praktizieren. Wenn Schlösser ohne Nachfolger in Rente geht, gibt es nur noch fünf niedergelassene Zahnärzte in Bad Berleburg.