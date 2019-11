Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Sinneshärchen überbrücken

Sarah Kroh hat einen angebornen Defekt im Innenohr. Die Sinneshärchen in der Schnecke, die auf Schallwellen reagieren, sind nicht oder nicht ausreichend ausgebildet. Das Cochlea-Implantat kann dieses Problem beheben. Es besteht aus zwei Bauteilen: Einem feinen Draht, der in die Schnecke - Cochlea - eingeführt und mit einer, hinter dem Ohr unter der Kopfhaut sitzenden Empfangsspule samt Magnet verbunden wird. Das außenliegende „Hörgerät“ besteht aus einem Mikrofon und einem Gerät, dass den Schall in elektromagnetische Impulse verwandelt. Die werden dann mittels einer Sendespule per Induktion übertragen. Die Sendespule wird dabei durch einen Magneten auf der Empfangsspule unter der Haut gehalten. Der elektrische Impuls wird durch den Draht in die Cochlea und den Hörnerv übertragen.