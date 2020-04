DHL eröffnet neue Packstation in Bad Berleburg

So sehen die neuen DHL-Packstationen aus. In Bad Berleburg wurde jetzt eine zweite aufgestellt.

DHL erweitert sein Netz mit weiteren Packstationen. In Bad Berleburg ist es die zweite. Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 81 Fächer.

Bad Berleburg. DHL hat eine neue Packstation am Lidl-Markt, Limburgstraße 26, in Bad Berleburg in Betrieb genommen. Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 81 Fächer. Es ist nach der Packstation am Hit-Markt in der Bahnhofstraße die zweite in Bad Berleburg.

So funktioniert die Nutzung

Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation im Internet möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL-Paket-App. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich. Kunden können ihre Päckchen und Pakete zudem in den rund 24.000 Filialen und Paketshops abgeben und Sendungen auch direkt dort empfangen. Online gekaufte Versandmarken können Kunden mit dem Service der „Mobilen Paketmarke“ zudem in Filialen, Paketshops, an Packstationen oder vom Zusteller während seiner Zustelltour ausdrucken lassen. Der Zusteller nimmt das frankierte Paket dann direkt mit.

Stationsnetz abrufen

Unter der Internet-Adresse www.deutschepost.de/de/s/standorte.html können Postkunden die Adressen und Öffnungszeiten der umliegenden Filialen und Paketshops sowie die Standorte der Packstationen abrufen.

DHL hat den Packstation-Service bereits 2003 als erstes Unternehmen im deutschen Markt eingeführt und betreibt heute mit über 4.500 Automaten mit rund 450.000 Fächern ein bundesweit einzigartiges Packstationsnetz.

Investitionen

2019 hat die Deutsche Post DHL Group eine Qualitätsinitiative angekündigt, die bis 2021 zusätzliche jährliche Investitionen von 150 Millionen Euro zum Beispiel in neue digitale Services sowie den Ausbau und die Modernisierung der Infrastruktur vorsieht. Auch der der massive Ausbau der DHL-Packstationen auf bundesweit rund 7000 Automaten gehört dazu.

Weitere Informationen zu DHL Packstationen bietet die Webseite www.dhl.de/packstation