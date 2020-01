Wittgenstein. In der lokalen Statistik tauchen die beliebtesten Namen kaum auf. Vor allem in Bad Laasphe greifen Eltern auf traditionellere Namen zurück.

Das sind die beliebtesten Babynamen 2019 in Wittgenstein

Emma und Ben haben es geschafft: Sie sind bundesweit die beliebtesten Vornamen, die 2019 vergeben wurden. In Deutschland wird zwar keine offizielle Statistik über die Vergabe der Vornamen geführt, weil es dafür keine ausreichende gesetzliche Grundlage gibt. Doch der Vornamenanalytiker und Wirtschaftsinformatiker Knud Bielefeld aus Ahrensburg (Schleswig-Holstein) sammelt jedes Jahr systematisch Geburtsmeldungen aus ganz Deutschland, um die beliebtesten Babynamen zu ermitteln. Mit Blick auf Nordrhein-Westfalen – und vor allem auf Wittgenstein – ergibt sich jedoch ein ganz anderes Ranking.

Bad Berleburg: Isabella und Hannes am beliebtesten

Beim Standesamt in Bad Berleburg wurden im vergangenen Jahr 261 Geburten beurkundet; das bedeutet allerdings nicht, dass alle Babys auch Berleburger sind. Denn die Vamed-Klinik hat als einzige Klinik im Altkreis eine eigene Geburtshilfeabteilung. Und die Babys, die – egal woher – als erstes das Berleburger Kreißsaal-Licht erblicken, werden in der Regel auch dort beim Standesamt gemeldet. Die anderen Kommunen können daher in ihren Verzeichnissen nur die Kinder auflisten, die dort als Neubürger gemeldet wurden – oder Hausgeburten.

Isabella und Hannes kommen 2019 in Bad Berleburg am häufigsten vor. Im deutschlandweiten Ranking belegt Hannes gerade mal den 44. und Isabella sogar nur den 52. Platz. Stefanie Treude, Pressesprecherin der Stadt Bad Berleburg, hat die Daten zusammengetragen und ermittelt, dass noch Mia, Amelie, Emma und Lina unter den Top 5 der beliebtesten Mädchennamen gelandet sind. Bei den Jungen schaffen es noch Emil, Leo, Leon und Niklas ganz nach oben.

Bad Laasphe: Mia und Elias am beliebtesten

Das Standesamt in Bad Laasphe hat 2019 insgesamt 104 Neubürger registriert. Die meisten davon wurden in dem Berleburger Krankenhaus geboren (46 Kinder), gefolgt von Marburg (25 Kinder) und Siegen (21 Kinder). Im vergangenen Jahr gab es in Bad Laasphe sogar zwei Hausgeburten, bei dem ein Junge und ein Mädchen das Licht der Welt erblickt haben. Beliebteste Vornamen in Bad Laasphe sind Elias und Mia – immerhin auch Platz 4 (Mia) und Platz 7 (Elia) im Deutschland-Ranking. Nach Angaben von Ann Kathrin Müsse, Pressesprecherin der Stadt Bad Laasphe, werden Bad Laaspher Jungen besonders oft noch Oskar, Ludwig, Jakob/Jakub oder Alexander/Aleksander genannt, bei den Mädchen sind Sophie/Sophia, Lea/Lia, Tessa und Charlotte/Karlotta hoch im Kurs.

Erndtebrück: Hannes und Ella am beliebtesten

55 Kinder, die 2019 geboren wurden, sind in der Gemeinde Erndtebrück gemeldet. Mehr als die Hälfte von ihnen (29 Kinder) sind in dem Berleburger Krankenhaus geboren, 20 Babys wurden in Siegen entbunden. Eine Hausgeburt gab es nicht, dafür aber zwei Babys, die im Ausland das Licht der Welt erblickt haben. Beliebtester Jungenname ist – wie schon in Bad Berleburg – Hannes. Sonst gibt es in der Standesamt-Statistik von Erndtebrück keine Doppelnennungen bei den Jungennamen. Bei den Mädchen hingegen belegen Ella/Elli, Paulina und Emilia/Emily die Top 3 der beliebtesten Mädchennamen.

Etwas mehr als jedes vierte Baby, das 2019 in Bad Laasphe und Erndtebrück geboren wurde, hat einen Doppelnamen oder sogar mehrere Vornamen. In Bad Berleburg bekam sogar mehr als jedes dritte Neugeborene (rund 35 Prozent) einen Zweitnamen, fünf Elternpaare haben ihrem Nachwuchs sogar drei Vornamen gegeben.

Die beliebtesten Vornamen in 2019

Deutschland:

Ben/Emma Paul/Emilia Finn (Fynn)/Hannah (Hanna) Leon/Mia Jonas/Sofia (Sophia)

Nordrhein-Westfalen:

Ben/Mia Finn (Fynn)/Emilia Paul/Mila Noah/Emma Henri (Henry)/Hannah (Hanna)

Bad Berleburg:

Hannes/Isabella Emil/Mia Leo/Amelie Leon/Emma Niklas/Lina

Bad Laasphe:

Elias/Mia Oskar/Sophie (Sophia) Ludwig/Lea (Lia) Jakob (Jakub)/Tessa Alexander (Aleksander)/Charlotte (Karlotta)

Erndtebrüc k: