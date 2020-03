Coronavirus: Besucherverkehr in Siegen-Wittgenstein begrenzt

Siegen-Wittgenstein. Appell an potenzielle Besucher: „Wir bitten Sie, bevor Sie eine Polizeidienststelle persönlich aufsuchen, sich telefonisch bei uns zu melden.“

Die Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf die polizeiliche Organisation und Aufgaben-Wahrnehmung im Kreis Siegen-Wittgenstein. So hat sich die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein dazu entschlossen, den persönlichen Kontakt von Angesicht zu Angesicht, soweit es sinnvoll ist, einzuschränken und den Besucherverkehr in den Dienstgebäuden auf das Notwendigste zu begrenzen.

Der Appell der Behörde an die Besucher, etwa der Polizeiwache in Bad Berleburg: „Wir bitten Sie, bevor Sie eine Polizeidienststelle persönlich aufsuchen, sich erst telefonisch bei uns unter der einheitlichen Rufnummer 0271/7099-0 zu melden. So können wir zunächst telefonisch klären, wie wir Ihnen helfen können und ob ein persönliches Erscheinen notwendig ist.“ Vieles lasse sich auch über das Internet oder telefonisch regeln, so dass ein direkter persönlicher Kontakt nicht notwendig sei.

Ziel: Erkrankungen der Bediensteten möglichst verhindern

Ihre ureigene Aufgabe sei die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, so die Polizei. Aber: „Dies geht nur mit gesunden Polizeibediensteten. Wir treffen alle notwendigen Vorsorgemaßnahmen gegen die Verbreitung des Virus unter den Polizeibeschäftigten. Ziel ist, Erkrankungen der Bediensteten so weit wie möglich zu verhindern – und somit die Funktionsfähigkeit der Polizei und die Sicherheit im Kreis Siegen-Wittgenstein zu gewährleisten.“ Und in Notfällen „sind wir unter der Notrufnummer 110 jederzeit für Sie da“, so die Kreispolizeibehörde.