Coronavirus: Bad und Kino in Siegen-Wittgenstein schließen

Siegen-Wittgenstein. Das Kreisgesundheitsamt schlägt Städten und Gemeinden vor: Saunen, Fitnessstudios, Kinos und Tanzschulen sollen ab Montag geschlossen bleiben.

Das Gesundheitsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein hat den Ordnungsbehörden der Städte und Gemeinden den Vorschlag gemacht, eine Reihe von weiteren Einrichtungen ab Montag zu schließen, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Dabei handele es sich um Einrichtungen mit einer erhöhten Infektionsgefahr, so das Gesundheitsamt. Konkret sollen bis auf weiteres Schwimmbäder, Saunen, Fitnessstudios, Clubs, Discotheken, Kinos und Tanzschulen nicht mehr geöffnet werden.

Für Trauerfeiern schlägt das Kreisgesundheitsamt hygienische Schutzmaßnahmen vor, um die Gefahr der Verbreitung des Coronavirus zu minimieren. Dazu gehört zum Beispiel die Erhöhung der Abstände zwischen den Trauergästen, etwa durch die Entfernung von Stühlen oder das Auslassen von Plätzen. Zudem sollen allgemeine Verhaltensregeln wie ein Verzicht auf Händeschütteln beachtet werden.

Test-Team des Kreises nimmt 30 Abstriche bei Schülern

Hintergrund der Vorschläge des Kreisgesundheitsamtes waren verschiedene Fragestellungen, die die Stadt Siegen an den Kreis herangetragen hatte.

Auch am Samstag waren die mobilen Test-Teams des Kreises Siegen-Wittgenstein wieder unterwegs. Insgesamt haben sie 30 Abstriche bei Verdachtsfällen genommen. Darunter waren auch Schüler einer Reisegruppe des Fürst-Johann-Moritz-Gymnasiums. Insgesamt 69 Schülerinnen und Schüler nebst Lehrern kamen am Morgen von einer Skifreizeit zurück nach Siegen. Ein Test-Team des Kreises hat sie in Empfang genommen, über die aktuelle Lage informiert und Infozettel übergeben. Zehn Schülerinnen und Schülern wurden aufgrund von Grippe-Symptomen Proben entnommen. Diese Schüler, aber auch alle anderen Teilnehmer der Skifreizeit, sind aufgefordert, in den nächsten 14 Tagen soziale Kontakte zu meiden und zuhause zu bleiben.

Infizierter Berleburger Arzt mittlerweile in Quarantäne

Einer der bestätigten Coronafälle vom Freitag betraf einen Arzt der Vamed-Klinik in Bad Berleburg. Dieser befindet sich in Quarantäne. Die Tests all seiner Kontaktpersonen waren – soweit sie heute vorlagen – jedoch zum Glück negativ. Vier Ergebnisse stehen aber noch aus. Weitere Untersuchungsergebnisse sind am Samstag nicht im Kreisgesundheitsamt eingegangen.

Die Mitarbeiter des Kreisgesundheitsamtes haben im Laufe des Samstags die letzten Patienten – soweit sie erreichbar waren – kontaktiert, die von Hausärzten im Laufe der Woche an das Gesundheitsamt übermittelt worden sind. Dabei wurden vielfach noch einmal die aktuellen Symptome und mögliche Übertragungswege abgeklärt und – falls erforderlich – das weitere Vorgehen zur Testung besprochen. Zwei mobile Test-Teams werden auch am heutigen Sonntag wieder unterwegs sein.

Corona-Infohotline: 0271/333-1120

Die Corona-Infohotline des Kreises wurde am Samstag wieder intensiv nachgefragt. Aufgrund der zahlreichen Anrufe waren die Telefone eine Stunde länger besetzt als ursprünglich geplant. In den fünf Stunden zwischen 9 und 14 Uhr nahmen die Mitarbeiter 173 Anrufe entgegen. Auch am heutigen Sonntag ist die Hotline noch bis 13 Uhr besetzt. Die Rufnummer: 0271/333-1120.