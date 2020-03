AOK NORDWEST bietet Unternehmen und Selbständigen im Kreis Siegen-Wittgenstein die Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen an

Sozialversicherung Corona: AOK bietet Stundung der Beiträge an

Planungssicherheit für Selbstständige und Unternehmen in Siegen-Wittgenstein.

Siegen-Wittgenstein. Die aktuelle Corona-Krise stellt eine besondere Herausforderung auch für die vielen Selbstständigen und Unternehmen dar: Aufträge und Umsätze brechen ganz oder teilweise weg, Lieferketten werden gestört oder für Beschäftigte muss Kurzarbeit beantragt werden. Gleichwohl müssen die Sozialversicherungsbeiträge pünktlich entrichtet werden. In dieser schwierigen Situation bietet die AOK Nordwest den Arbeitgebern, Selbstständigen und Kleinunternehmern im Kreis Siegen-Wittgenstein die unbürokratische Stundung ihrer Sozialversicherungsbeiträge an. „Wir möchten allen Unternehmen, die durch die Corona-Krise in eine wirtschaftliche Schieflage geraten sind, jetzt nicht allein lassen und ihnen schnell und unbürokratisch helfen“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Dirk Schneider.

Formloser Antrag genügt

Die Bundes- und Landesregierungen haben in den letzten Tagen umfassende Hilfspakete zur Abfederung der finanziellen Auswirkungen des Corona-Virus für die Wirtschaft auf den Weg gebracht. Sollten trotz dieser Maßnahmen betroffene Unternehmen und Selbst­ständige ihre Sozialversi­che­rungsbeiträge jedoch nicht zahlen können, haben sie ab sofort die Möglichkeit, die Stundung ihrer Beiträge mit kurzer Begründung formlos zu beantragen.

Außerdem hat die AOK Nordwest unbürokratisch eine Regelung zur künftigen Beitragsfestsetzung für Selbstständige getroffen. Jeder Einzelfall werde individuell beur­teilt. Auch hier sollten AOK-Mitglieder formlos einen Antrag stellen und begründen, wodurch es zu Einbußen kommt und wie hoch die Einnahmen in Zukunft sind.

„Damit ist sichergestellt, dass Unternehmen und Selbstständige im Kreis Siegen-Wittgenstein schnell Planungssicherheit erhalten und in dieser schwierigen Situation finanziell entlastet werden“, so Schneider.