CJD und Reifensteiner: Eine Chance für jeden Menschen

Anlässlich der Auflösung des Reifensteiner Verbandes bedankt sich CJD-Einrichtungsleiter Langenohl bei der ehemaligen Vorsitzenden.

Birkelbach. Sie teilen einen Leitgedanken: Darüber, dass jedem Menschen eine Chance gegeben werden muss, sind sich der Reifensteiner Verband und das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) einig.

Anlässlich der Auflösung des Reifensteiner Verbandes, der bis zum Ende der 1980-er Jahre am heutigen Standort des CJD in Birkelbach eine Wirtschaftliche Frauenschule unterhielt, richtete Wolfgang Langenohl, Fachbereich- und Einrichtungsleiter für die Kinder – und Jugendhilfe im CJD sich jetzt mit dankenden Worten an Ina Farwick, die ehemalige Vorsitzende des Reifensteiner Verbandes.

Seit Februar 2018 leitet Wolfgang Langenohl das CJD Siegen-Wittgenstein. Langenohl selbst hat schon in den neunziger Jahren, den Gründungsjahren des CJD am Standort Siegen-Wittgenstein, Verantwortung getragen, Angebote mit betreut und aufgebaut. Das CJD selbst wurde im Jahr 1947 von Pfarrer Arnold Dannenmann in der Nachkriegszeit gegründet und verantwortet heute mit über 10.000 Mitarbeitenden in Deutschland zahlreiche Einrichtungen.

Erinnerung an Reifensteiner Zeiten

Die Leitung des CJD Siegen-Wittgenstein am Standort Birkelbach hält die aus der damaligen Reifensteiner Zeit verwendeten Häusernamen in Ehren und erinnert so gerne an die Vorgeschichte des Standortes, auch

wenn die Namen sich zwischenzeitlich mal für eine kleine Zeit verändert hatten. Zur Namenserhaltung zählt u.a. auch das Erna-Gräfe-Haus (EG-Haus) am Eingang des wunderschön gelegenen Geländes. Der große parkähnliche Platz auf dem Gelände wurde zudem im Jahr 2018 zum Reifensteiner Platz ernannt.

In den Wohngruppen der Kinder - und Jugendhilfe im Erndtebrücker Ortsteil Birkelbach, Berleburg und Olpe betreut das CJD Siegen-Wittgenstein im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe derzeit 40 Kinder und Jugendliche.

Darunter zählen auch solche, die 2015 und darüber hinaus ohne Begleitung von Eltern oder Erwachsenen nach Deutschland geflohen sind. Das CJD hilft ihnen, sich in ihrer neuen Umgebung zurechtzufinden, bei Sprachkursen, Therapien und Behördengängen, um langfristig ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Neben den stationären Angeboten bietet das CJD Siegen-Wittgenstein zahlreichen Familien ambulante und in Einzelfällen teilstationäre Hilfen an. So entstand im Jahr 2019 das Familienwohnen im damaligen Gartenhaus. Begleitende Angebote wie die Lernförderung, die Reittherapie, die Musiktherapie und die Schulsozialarbeit sind ebenfalls fester Bestandteil CJD-Angebote.

Jahrelange Unterstützung

Der Reifensteiner Verband unterstützt die Arbeit des CJD finanziell schon seit mehreren Jahren. Vieles sei nur durch Spenden des Reifensteiner Verbandes möglich geworden.

Langenohl erinnert sich an zahlreiche gelungene Projekte und die dafür notwendigen Anschaffungen. „Gerne haben wir in den Jahren 2018 bis 2020 einem Antrag unserer Kinder- und Jugendlichen und auch Ihnen als Verband entsprochen und für die Kinder-und jugendgerechte Gestaltung des Außengeländes und der zahlreichen Gebäude Ihre Spenden in Höhe von 112.000 Euro investiert“, blickt er zurück.

„Bildung von Jugendlichen war für den Reifensteiner Verband immer sehr wichtig, dafür ist ein gutes soziales Umfeld entscheidend“, so die Vorsitzende Ina Farwick die sich sehr darüber freut, dass auch nach Schließung der Wirtschaftlichen Frauenschule Birkelbach dieses stets im CJD Siegen-Wittgenstein hoch gehalten wurde und wird.