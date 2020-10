Chemieunfall im Schwimmbad: Escape Pool in Aue-Wingeshausen

Notfall im Lehrschwimmbecken Aue-Wingeshausen: Das Wasser ist vergiftet. Schuld ist der Chemiestudent, der das Bad für seine Experimente mit Chlorwasser nutzen darf – der ist aber gerade nicht da, hat eine Autopanne und muss auf den Abschleppwagen warten. Derweil läuft im Schwimmbad die Zeit davon, bevor die Pumpen von dem Gift zerstört werden.

Klingt dramatisch, ist aber nur der Handlungsrahmen des Escape Pools, der in den Herbstferien im Schwimmbad gespielt werden kann. Die Idee dazu hatte Juliane Berger, 1. Vorsitzende des Fördervereins des Lehrschwimmbeckens Aue-Wingeshausen – gemeinsam mit ihrer Tochter Nantje, die für die Geschichte und die Entwicklung der Rätsel zuständig ist, setzte sie die Idee für die kommenden Herbstferien um.

Die Idee

„Ich war in Bad Honnef in einem Escape Room – den Raum kannte ich seit meiner Kindheit, aber habe ihn dann nicht mehr wiedererkannt, nachdem er zum Escape Room umdekoriert wurde“, erklärt Berger. Bis dahin kannte sie Escape Rooms kaum, nur mit Negativ-Beispielen aus den Nachrichten. In Bad Honnef

Die Anmeldung Die Anmeldung ist online auf www.schwimmbad-aue-wingeshausen.de möglich. Die Teilnahme kostet pro Person 10 Euro. Es dürfen sich maximal sieben Personen als Gruppe anmelden Die Mindestgebühr beträgt 40 Euro. Vereinsmitglieder und deren (Kindes-) Kinder erhalten 10 Prozent Rabatt. „Ein Escape Room ist eine Schnitzeljagd in einem Raum, meistens auf 60 Minuten begrenzt. In dieser Zeit müssen Rätsel gelöst werden und ein Ziel erreicht werden. In diesem Spiel gibt es nichts grusliges, erschreckendes oder ekliges. Die Türen nach draußen sind nicht verschlossen und abends wird das Licht eingeschaltet. Für Kinder unter 10 Jahren ist es vielleicht nicht unbedingt das richtige, da viel Transferleistung abverlangt wird. Es gibt aber auch Tätigkeiten ohne Lesen. Die ,Belohnung’, das gemeinsame Schwimmen ist für jede Altersklasse toll“, heißt es auf der Homepage des Schwimmbades.

jedoch keimte in ihr die Idee, selbst so etwas im Lehrschwimmbecken anzubieten. „Eigentlich sollte das schon in den Sommerferien stattfinden, da dann das Wasser aus dem Becken abgelassen ist“, so Berger. Doch dann kam Corona dazwischen und die Idee musste vorerst auf Eis gelegt werden. „Jetzt dürfen wir zum Glück wieder öffnen, also wird es jetzt in den Herbstferien stattfinden“, kündigt die Vorsitzende des Fördervereins an.

Das Rätsel

Die Teilnehmer – es gibt Rätselvarianten für Kinder und Erwachsene – bekommen nach der Anmeldung eine Sprachnachricht von dem Studenten, der eigentlich gerade seine Masterarbeit schreibt, jetzt aber irgendwo in Wittgenstein mit der Autopanne festsitzt. Das Gegenmittel ist derweil im Schwimmbad und das müssen die Teilnehmer finden. Die Schwierigkeit dabei: Die Hinweise, die zum Rucksack des Studenten führen, sind verschlüsselt, weil der Student Angst vor Spionage hat.

„Das ist kein klassischer Escape Room in den man einschlossen wird. Hier muss man ins Schwimmbad kommen und dort das Gegenmittel finden. Die Türen hinter den Teilnehmern sind jederzeit offen“, erklärt Juliane Berger und macht damit auch klar, dass niemand Angst haben muss beim Lösen des Rätsels.

Der Ablauf

Gebucht werden immer zwei Stunden, erklärt Berger. Dabei ist eine Stunde einkalkuliert zum Lösen des Rätsels, eine weitere Stunde kann dann geschwommen werden. „Wer das Rätsel schneller löst, kann

dementsprechend länger schwimmen und umgekehrt“, erklärt Berger. „Ein bisschen hoffe ich auch, dass mal ein paar Rätsel-Freaks dabei sind, die die Lösung in zehn Minuten gefunden haben“, erzählt Berger lachend. Selbstverständlich könne aber erst nach des Rätsels Lösung ins Wasser gegangen werden, denn solange das Gegengift nicht gefunden wurde, ist das Wasser ja noch vergiftet.

Eine ideale Teilnehmer-Menge pro Gruppe seien etwa drei bis vier Personen, betont Nantje Berger. Die 18-Jährige hat sich selbst schon durch einige Escape Rooms gerätselt und kennt sich daher mit der Materie bestens aus – von ihr stammen daher auch die Rahmenhandlung sowie die einzelnen Rätsel. Knapp zehn davon sind zu lösen, bis das Gegenmittel entdeckt und ins Schwimmwasser gekippt werden kann.

Besonders geeignet ist der Escape Pool für Familien oder kleine Freundesgruppen, so Juliane Berger. Zunächst ist der Escape Pool für die Dauer der Herbstferien angelegt. Ist aber die Resonanz gut, wollen Juliane und Nantje Berger das Angebot wiederholen.