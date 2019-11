Bad Laasphe. Nachdem sich der Stadtverband neu aufgestellt hat, folgten nun auch Personalentscheidungen in der Ratsfraktion.

CDU in Bad Laasphe hat eine neue Fraktionsspitze

Die Ratsfraktion der Bad Laaspher CDU hat eine neue Führungsspitze gewählt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Fraktion hervor. Der Bermershäuser Günter Wagner ist neuer Vorsitzender. Seine Stellvertreter sind der Puderbacher Christian Conrad und die Hesselbacherin Petra Tang.

Einstimmigkeit

Alle Kandidaten wurden einstimmig in ihre neuen Ämter gewählt, so Günter Wagner, der nach dieser Personalentscheidung betont, dass die CDU in Bad Laasphe „für die verbleibenden zehn Monate bis zur Kommunalwahl im September 2020 gut aufgestellt“ sei. Die Union werde nun „alles unternehmen auch beim wichtigsten Amt in Bad Laasphe eine Veränderung herbeizuführen“, so Wagner weiter.

Bürgermeisterwahl

Gemeinsam mit der FDP und Bündnis90/Die Grünen hat die Union sich auf den gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten Dirk Terlinden verständigt.

Zuvor war außerdem Martin Achatzi als Vorsitzender der Ratsfraktion auf eigenen Wunsch ausgeschieden, um sich künftig mehr um sein Kreistagsmandat kümmern zu können. Achatzi bleibt aber weiterhin Abgeordneter im Stadtrat.