Carnevalsball des Erndtebrücker Carnevals Clubs steht bevor

Die gesamte Garde des ECC freut sich jetzt schon "tierisch" auf den Carnevalsball am kommenden Samstag.

Der Erndtebrücker Carnevals Club stellt das Programm für den Ball vor. Der Personalausweis sollte für die Eingangskontrolle mitgebracht werden.

Erndtebrück. Die Narrenzeit ist seit dem 11. November wieder voll im Gange. Der Erndtebrücker Carnevals Club (ECC) steckt derzeit mitten in den Vorbereitungen. Er gibt einen Überblick über das Programm beim vereinseigenen Carnevalsball. Der ist am Samstag, 15. Februar. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 19.11 Uhr in der Schützenhalle Erndtebrück.

Carnevalsball: Tanz und Kostümprämierung in Erndtebrück