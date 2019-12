Bürgermeister-Kandidat: „Die Linke“ lässt Bürger entscheiden

Bad Berleburg. Der Ortsverband der Partei „Die Linke“ in Wittgenstein strebt ein öffentliches Auswahlverfahren an, um einen geeigneten Kandidaten zu finden.

Der Ortsverband der Partei „Die Linke“ in Wittgenstein strebt ein öffentliches Auswahlverfahren an, um einen geeigneten Kandidaten für die anstehende Wahl des Bad Berleburger Bürgermeisters im kommenden Herbst zu finden.

Um bei dem Verfahren mitzumachen, könne „jeder Mensch, der am Wahltag Deutscher im Sinne von Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist oder wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzt und eine Wohnung in der Bundesrepublik Deutschland innehat, das 23. Lebensjahr vollendet hat und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist sowie die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitlich demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt, sein Interesse [...] anzeigen“, so die Vorsitzenden des Ortsverbandes, Thorsten Fischer, Georg Sunke und Frank Korthals in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Dies geschehe „mit der Einsendung eines aussagekräftigen Lebenslaufes (mit Lichtbild) bis zum 1. Februar 2020 beim Vorstand des Ortsverbandes“. Nicht wählbar dagegen sei, „wer am Wahltag infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt“.

Bewerber sollten „den Grundsätzen unserer Partei verbunden sein“

Die Unterlagen für das Auswahlverfahren sind postalisch oder per E-Mail zu schicken an: Ortsverband DIE LINKE. in Wittgenstein, Schloßstraße 27, 57319 Bad Berleburg oder demokratie-total@web.de. „Eine Erstattung der Kosten hierfür kann jedoch leider nicht geleistet werden“, so der Ortsverband.

Die Bewerber – männlich, weiblich, divers – müssten im Übrigen „nicht Mitglied unserer Partei zu sein“, so die Vorsitzenden weiter, sie sollten „den Grundsätzen unserer Partei jedoch verbunden sein“. Mit geeigneten Bewerbern werde der Ortsverband der Partei „Die Linke“ in Wittgenstein Vorgespräche führen.

„Demokratie total!“

Aus dem Bewerber-Kreis wollen die Mitglieder des Ortsvereins dann bis zum 1. März 2020 geeignete Personen ermitteln, die sich bei einer öffentlichen Veranstaltung im Frühjahr 2020 den Fragen der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Berleburg stellen. Und am Ende dieser Veranstaltung sollen alle interessierten Bürgerinnen und Bürger über den von ihnen gewünschten Kandidaten abstimmen können. „Diese Entscheidung muss dann allerdings noch von den zuständigen Gremien der Partei ,Die Linke’ formal nachvollzogen werden“, erläutern die Ortsverbandsvorsitzenden.

„Durch dieses Angebot und dieses Verfahren sollen die Bürgerinnen und Bürger selbst frühzeitig einen Einfluss auf grundlegende politische Entscheidungsprozesse erhalten“, so Fischer, Sunke und Korthals – „Demokratie total!“