Blaue Tonne für Erndtebrück: Gemeinde stellt Abfallsystem um

Altpapier in einer „blaue Tonne“. Die kommt bald nach Erndtebrück.

Erndtebrück In Erndtebrück wird sich einiges am Abfallentsorgungssystem ändern. Neben der neuen blauen Tonne gibt es auch bei Rest- und Biomüll Neuerungen.

Ab dem kommenden Jahr stellt die Gemeinde Erndtebrück ihr System zur Abfallentsorgung um. Das teilt die Pressestelle des Rathauses jetzt in einer Pressemitteilung mit. Die Kommunalpolitik habe das in dieser Woche entschieden. Die neue Systematik beinhaltet verschiedene Veränderungen für die Bürger. Die wichtigste Info vorab: Die Gebühren sollen durch die Veränderungen weiter stabil gehalten werden. Zudem werde das neue Abfallsystem gemeinsam mit der Stadt Bad Laasphe ausgeschrieben. Die Zusammenarbeit bringe positive Synergieeffekte bei der Leerung und den anfallenden Kosten.

Die für die Bürger wohl unmittelbar größte Veränderung: Ab 2025 wird in Erndtebrück die Altpapiertonne für alle Haushalte eingeführt. Der Papiermüll der Erndtebrücker wird dann über eine Altpapiertonne zu Hause entleert und abgeholt. Damit entfällt das bisherige Bringsystem mit Containern auf Depotstellplätzen, an denen es zeitweise zu Überfüllung und Platzproblemen gekommen ist. Ein weiterer Pluspunkt der Umstellung sei die bessere Erfassungsquote. „Das heißt: Zuhause wird mehr Papiermüll entsorgt, als in den Containern, wodurch eine falsche Entsorgung verhindert wird. Zudem ist die Leerung zu Hause insbesondere für Menschen mit körperlichen Einschränkungen eine große Erleichterung. Die Altpapiertonnen fassen ab dem kommenden Jahr 240 Liter oder 1100 Liter und werden im vier-Wochen Rhythmus geleert – abgestimmt ist dieses System mit Bad Laasphe, sodass alle Haushalte regelmäßig und zuverlässig geleert werden können“, erklärt die Gemeindeverwaltung.

Bei Restmüll entfällt die kleinste Tonne

Auch mit Blick auf Biomüll und Restabfall arbeitet die Gemeinde Erndtebrück abgestimmt mit der Stadt Bad Laasphe. Bei Bioabfall und Restmüll entfällt ab 2025 die kleinste 60 Liter Tonne. Allerdings werde dafür der Rhythmus angepasst: Die Restmülltonnen werden dann vier-wöchentlich, statt bisher alle zwei Wochen geleert. Beim Bioabfall wird weiterhin zweiwöchig geleert, nur von November bis Februar wird der Rhythmus auf alle vier Wochen angepasst, da in dieser Zeit erfahrungsgemäß weniger Biomüll anfalle. „Auch hier werden somit Kosten für den Gebührenzahler gespart“, so die Gemeindeverwaltung.

Reaktion auf Personalengpässe

Mit dem neuen System mit größeren Tonnen und Leerung in größeren Abständen werde auf die Personalengpässe im Entsorgungsbereich reagiert, wo Fachkräfte fehlen. „Ebenso wird durch den neuen Rhythmus auch die Anzahl der Abfuhren vermindert, was Kosteneinsparungen bedeutet. Damit soll die Gebühr für die Bürger trotz steigender anderer Kosten weiter stabil gehalten werden.“ Diese Gebührenstabilität gelinge der Gemeinde nun bereits seit dem Jahr 2021, was große Anstrengungen erfordere. Durch die geplanten Änderungen soll dies auch weiterhin gelingen.

Vor Ende des Jahres soll früh genug die Möglichkeit bestehen, die neuen Abfallgefäße auszugeben, um das neue Abfallsystem umzusetzen. Die neue Abfallentsorgungssatzung der Gemeinde Erndtebrück wurde durch die Kommunalpolitik beschlossen und gilt vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2028. Der Zeitraum ist so gewählt, dass es auch der Stadt Bad Berleburg im Anschluss möglich ist, sich an einer gemeinsamen Ausschreibung zu beteiligten und somit die Abfallentsorgung in ganz Wittgenstein zusammenzuführen.

