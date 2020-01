Wittgenstein. Wertvolle Tipps für den Ernst des Berufslebens: eingetretene Pfade verlassen, stets interessiert sein an neuen Technologien, Weiterbildung.

Bildungszentrum Wittgenstein: Zeugnisse für 40 Absolventen

„Heute noch Auszubildende, morgen offiziell Facharbeiter“ – so begrüßt Thomas Schäfer, Ausbildungsleiter im Bildungszentrum Wittgenstein (BZW), die 40 Absolventen und Absolventinnen, die heute ihre Prüfungszeugnisse erhalten. „Ein wichtiger Abschnitt in Eurem Berufsleben“, so Schäfer vor der Vergabe der Facharbeiterbriefe.

Glückwünsche kommen von Florian Feisel, Fachlehrer am Berufskolleg Wittgenstein (BKW), wo ein Teil der Ausbildung läuft. Er mahnt die jungen Männer und Frauen, sich auch im Beruf weiterzuentwickeln: „Versucht nicht, in eingetretenen Pfaden zu bleiben. Geht eigene Wege.“ Und „wenn man einmal gestolpert ist: Wieder aufstehen, weitermachen.“ Zugleich wirbt Feisel bei den erfolgreichen Prüflingen darum, sich in BZW und BKW weiterzubilden, etwa die Fachoberschule zu machen. „Vergesst uns nicht“, sagt der Lehrer.

Auch Tamara Knipp, bei der IHK Siegen für die Abschlussprüfungen in gewerblich-technischen Berufe zuständigt, gratuliert. Mit dem nötigen Rüstzeug, vermittelt durch die Ausbilder, aber auch durch neue Kontakte zu anderen Menschen sei ein gutes Fundament fürs Berufsleben gelegt. Ihr Rat an die Absolventen: „Erneuern Sie Ihr Wissen. Seien sie interessiert an neuen Technologien.“

Hier die Namen der erfolgreichen Absolventen und Absolventinnen im Überblick.

Industriemechaniker

Die vier Prüfungsbesten (von links): Fabian Scheffler, Stefanie Paulmann, Christoph Schneider und Kevin Marvin Ruschin. Foto: Eberhard Demtröder

Mert Tekbas (AST, Erndtebrück), Torben Feige, Marek Frank, Kilian Geßner, Kai Gütelhöfer, Roger René Müller, Bastian Padur, Felix Schmidt, Jan Lucas Schmidt, Jan Moritz Spies, Henrik Winter (alle EJOT, Bad Berleburg), Nikita Achenbach, Luca Freiberger (beide HWS, Bad Laasphe), Jannik Heßler (Kaiser Oberflächentechnik, Erndtebrück), Jonas Hof, Alessandro Weber (beide SCS, Bad Berleburg), Nick Heinrich, Lukas Wolzenburg (beide Weber Maschinentechnik, Bad Laasphe)

Studenten „Dual-Genial“: Florian Schäfer, Christoph Schneider (beide EJOT, Bad Berleburg)

Werkzeugmechaniker

Tim Limper, Leon René Wied (beide Busch-Jaeger, Bad Berleburg), Tobias Moszicke, Stefanie Paulmann, Fabian Scheffler (alle EJOT, Bad Berleburg), Lea Heinemann (Keune & Lauber, Bad Berleburg), Thure Schmidt (Kaiser Prototypenbau, Erndtebrück), Tim Müller (Meissner AG, Wallau)

Konstruktionsmechaniker

Dominik Limprecht (Otto Blecher GmbH, Bad Laasphe), Lukas Dickel, Joshua Feld, Jannik Frank, Lukas Nöllig, Darijo Pavic, Jendrik Setzer (alle EEW, Erndtebrück), Philipp Schadt (Otto Building Technologies, Bad Berleburg)

Verfahrensmechaniker

Jan Moritz Schäfer, Sabrina Unger (beide HA-WI Kunststoffe, Bad Laasphe), Kevin Marvin Ruschin (TG Kunststoffverarbeitung, Erndtebrück), René Somogyi (ZF Friedrichshafen AG, Kreuztal)

Prüfungsbeste, jeweils mit den Noten „sehr gut“: Fabian Scheffler, Stefanie Paulmann, Christoph Schneider und Kevin Marvin Ruschin.