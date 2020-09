Bildungszentrum Wittgenstein: Jetzt für Umschulung anmelden

Bad Berleburg. Im Ausbildungsangebot des BZW sind viele gewerblich-technische Berufe vertreten – vom Industriemechaniker bis zum Maschinen- und Anlagenführer.

Im Bildungszentrum Wittgenstein (BZW) startet am 1. Oktober die Umschulung zum Maschinen- und Anlagenführer – und bis zum 15. November ist der Einstieg noch möglich. Außerdem beteiligt sich das BZW an der MINT-Förderung des Kreises Siegen-Wittgenstein. Bereits am 1. August hat dort für 50 Auszubildende aus Betrieben, die in Wittgenstein ansässig sind, das neue erste Ausbildungsjahr begonnen.

Die MINT-Förderung

MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Schülerinnen und Schüler der 7. bis 9. Klassen der umliegenden Schulen können sich bei diesem Projekt über gewerblich-technische Berufe informieren und erste praktische Erfahrungen sammeln. Beim BZW wird zum Beispiel im Metallbereich eine Uhr gebaut, die alle Teilnehmer anschließend mit nach Hause nehmen können. Das Projekt findet in der ersten Herbstferien-Woche statt und wird von der zdi (Zukunft durch Innovation NRW) sowie der Bundesagentur für Arbeit gefördert – deshalb ist die Teilnahme kostenfrei. Anmeldungen werden im BZW entgegengenommen.

Der Ausbildungsstart

Im Ausbildungsangebot des BZW sind viele gewerblich-technischen Berufe vertreten: Industriemechaniker, Konstruktionsmechaniker, Verfahrensmechaniker, Werkzeugmechaniker, Technischer Produktdesigner, Zerspanungsmechaniker und Maschinen- und Anlagenführer. Dabei erlernen die Auszubildenden im BZW nicht nur Grundfertigkeiten im Feilen, Sägen, Bohren, Schweißen und Drehen, sondern auch den Umgang mit CNC-gesteuerten Dreh- und Fräsmaschinen. Nach dem ersten Ausbildungsjahr kommen viele zu speziellen Lehrgängen, wie Hydraulik-, Pneumatik- und CNC-Kursen sowie auch zur Prüfungsvorbereitung wieder ins BZW. Beendet wird die duale Ausbildung dann mit der feierlichen Übergabe der Facharbeiterbriefe.

Die Berufsvorbereitung

Um junge Leute an einen Ausbildungsberuf heranzuführen und fit für die Ausbildung zu machen, führt das BZW in Kooperation mit der inab auch eine Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB) durch. Deren Ziel ist es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine berufliche Orientierung zu ermöglichen und sie in eine Ausbildung zu vermitteln. Die inab ist eine Tochtergesellschaft des bfw – Unternehmen für Bildung, einem führenden Bildungsdienstleister in Deutschland. Sie hat sich auf die Bereiche Jugend, Bildung und Beruf spezialisiert.

Die Fortbildungen

Darüber hinaus gibt es im BZW auch die Möglichkeit, sich im Schweiß-, Kunststoff- und CNC/CAD-Bereich zu qualifizieren. Eine Fortbildung zur CNC-Fachkraft mit einer Abschlussprüfung vor der Handwerkskammer sowie eine Umschulung zum Maschinen- und Anlagenführer sind ebenfalls möglich. Ansprechpartner für die Finanzierung dieser Qualifizierungen und Fortbildungen sind die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter.

BZW im Internet: www.bz-wittgenstein.de