Betreuungsangebote an Grundschulen in Bad Berleburg

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Betreuungsangebote an Grundschulen in Bad Berleburg

In Bad Berleburg gibt es neben der Offenen Ganztagsgrundschule in der Burgfeldschule das Betreuungsangebot „13 plus“, das eine Betreuung bis 15.30 Uhr sicherstellt – in Aue-Wingeshausen, Elsoff und am Standort Berghausen der Edertalschule.

Außerdem verfügen alle Bad Berleburger Grundschulen – also auch die Grundschule im Odeborntal und der Teilstandort Dotzlar der Edertalschule – über das „ Schule von 8 bis 1 “-Angebot, das eine sogenannte Randstunden-Betreuung ermöglicht.

Blick nach vorn: „Zum Schuljahr 2020/21 hin soll geprüft werden, inwiefern auch die Edertalschule und die Grundschule Aue-Wingeshausen in eine Offene Ganztagsschule umgewandelt werden können“, berichtet die Sprecherin der Stadt Bad Berleburg, Steffi Treude, bereits Anfang September auf Anfrage.