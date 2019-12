Verwaltungsklage Berufung gescheitert: keine Windräder am Prenzenberger Kopf

Bad Berleburg. Der Kreis Siegen-Wittgenstein hatte den Bau von Windrädern bei Arfeld/Christianseck abgelehnt. Das Gericht hat jetzt endgültig entschieden.

Im Verfahren der Bad Laaspher Eder Energy GmbH Co. KG gegen den Kreis Siegen-Wittgenstein um den Bau von insgesamt vier Windkraftanlagen am Prenzenberger Kopf im Bereich Arfeld/Christianseck ist das Unternehmen mit einer Berufung beim NRW-Oberverwaltungsgericht in Münster gescheitert.