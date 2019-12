Bad Berleburg. Ein Gegenkandidat zum Amtsinhaber fördere die Demokratie, so „Die Linke“. Die SPD begrüßt die Bürger-Beteiligung, die CDU sagt: „Kein Kommentar.“

Berleburgs Linke findet: Bernd Fuhrmann braucht Mitbewerber

Als „demokratisch wichtig und sinnvoll“ bezeichnet Thorsten Fischer, Vorsitzender im Ortsverband der Partei „Die Linke“ in Wittgenstein, das gestartete öffentliche Auswahlverfahren, um einen geeigneten Kandidaten für die anstehende Wahl des Bad Berleburger Bürgermeisters im Herbst 2020 zu finden. Amtsinhaber Bernd Fuhrmann brauche mindestens einen Mitbewerber, findet Fischer – das fördere die Demokratie.

Junker-Matthes: Ich werde antreten

Oliver Junker-Matthes aus Diedenshausen, Fraktionschef der Grünen im Bad Berleburger Rat, habe zwar angekündigt, als parteiloser Einzelbewerber gegen Fuhrmann antreten zu wollen, so Fischer – doch sicher sei das nicht. Auch deshalb wolle „Die Linke“ bewusst mit einem eigenen Kandidaten ins Rennen gehen.

Wittgenstein Hilchenbacher Grüne suchen per Zeitungsinserat Das Konzept der Bad Berleburger Linken ist allerdings nicht ganz neu: Auch die Grünen im benachbarten Hilchenbach suchen derzeit per Zeitungsinserat Bewerberinnen und Bewerber um das Amt des Bürgermeisters. „Die Mitgliedschaft bei Bündnis 90/Die Grünen ist keine Bewerbungsvoraussetzung“, heißt es in der Anzeige unter anderem. Und: „Bei gleichwertiger Qualifikation werden Bewerberinnen besonders berücksichtigt.“

Dem widerspricht Junker-Matthes auf Nachfrage unserer Redaktion prompt: „Ich trage mich nicht nur mit dem Gedanken zu kandidieren, ich werde das auch tun“, betont er. Vielleicht unterstütze „Die Linke“ ja am Ende ihn, so der Grüne – schließlich werde sein Wahl-Programm zur Bürgermeister-Kandidatur inhaltlich zumindest in eine ähnliche Richtung wie bei der Linken gehen.

Nicht teilen könne er allerdings deren Kritik an der SPD, die keinen eigenen Kandidaten stelle – denn die finde ja ebenso wie die CDU den amtierenden Bürgermeister gut. Grundsätzlich begrüßt Junker-Matthes jedoch das Kandidaten-Verfahren der Linken – umso mehr Auswahl habe der Bürger dann bei der Wahl.

SPD: Bürgerbeteiligung „grundsätzlich positiv“

Bodo Hüster, Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes Bad Berleburg: „Ich finde das Konzept interessant. Mal sehen, wie die Resonanz darauf bis Anfang Februar ist.“ Foto: WP

Bodo Hüster aus Schwarzenau, Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes Bad Berleburg, findet es „grundsätzlich positiv, wenn man die Bevölkerung so einbindet – das ist bisher so noch nicht gemacht worden“. Er finde das Konzept „interessant. Mal sehen, wie die Resonanz darauf bis Anfang Februar ist“. Aber jetzt schon etwas über Erfolg oder nicht zu sagen, dazu sei die Sache einfach „noch ein bisschen frisch“.

Georg Freitag aus Alertshausen, Vorsitzender des Bad Berleburger CDU-Stadtverbandes, fasst sich zum Thema kurz: „Kein Kommentar.“

Kandidaturen aus der Partei heraus bleiben möglich

Gibt es denn in den eigenen Reihen der Linken keine geeigneten Kandidaten? „Eine berechtigte Frage, die sich der Bürger auch stellen darf“, sagt Fischer. Aber nach parteiinternen Gesprächen „haben wir uns letztlich für diesen Weg entschieden, die Bürger teilhaben zu lassen“. Natürlich blieben aber Kandidaturen aus der Partei heraus möglich.

Für Bad Laasphe und Erndtebrück plane „Die Linke“ so ein Verfahren übrigens nicht, erklärt Fischer. Denn dort stünden mit Bürgermeister Dr. Torsten Spillmann und dem parteiübergreifenden Herausforderer Dirk Terlinden beziehungsweise mit Bürgermeister Henning Gronau und dem CDU-Kandidaten Steffen Haschke ja schon ganz demokratisch zur Wahl.

Vorgespräche für breite Vielfalt

„Da sehen wir den akuten Handlungsbedarf nicht“, so Thorsten Fischer. In Bad Berleburg dagegen sei „Die Linke“ ja auch „stärker positioniert“ und in der Stadtverordneten-Versammlung vertreten.

In den angekündigten Vorgesprächen mit den Bewerbern werde es im Übrigen darum gehen, den Bürgern später bei einer Veranstaltung eine möglichst breite Kandidaten-Vielfalt zur Abstimmung zu präsentieren, erläutert Fischer. Die genauen Kriterien für das Auswahlverfahren werde man noch intern konkretisieren.