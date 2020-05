Berleburger freut sich: 10 000 Euro unter dem Kronkorken

Ein einziger Kronkorken machte den Bad Berleburger zum stolzen Gewinner von 10.000 Euro

Bad Berleburg. Als Rolf Horchler eine Flasche frisches Veltins öffnete und unter dem Kronkorken eine Gewinnbenachrichtigung über 10.000 Euro fand, war er zunächst einmal sprachlos. „Der erste Blick auf den Kronkorken war zwar vielversprechend – ich dachte ich hätte einen kleinen Betrag gewonnen“, so der 59-Jährige „dann musste ich allerdings meine Partnerin aus dem Bett holen, damit sie bestätigt, dass sie das gleiche liest wie ich.“

Ein einziger Kronkorken machte den Bad Berleburger zum stolzen Gewinner von 10.000 Euro – sein Glückslos des Jahres! „Als erstes habe ich dann meine Söhne angerufen“ erinnert sich Rolf Horchler. „Den Gewinn werde ich in Verschönerungsarbeiten an unserem Eigenheim investieren“, so der gelernte Straßenbauer, der auch schon in den letzten Jahren fleißig an der Veltins Kronkorken-Aktion teilgenommen hat. Voller Vorfreude war er zum Getränkemarkt Hoffmann in Bad Berleburg gekommen, um dort den Check über 10.000 Euro entgegen zu nehmen. Hier hatte er zuvor auch die Flasche mit dem Glücks-Kronkorken gekauft.

Die deutschlandweite Veltins Kronkorken-Aktion läuft bis zum Herbst. Hierbei verlost die Brauerei C. A Veltins neben mehr als 7 Millionen Euro Sofortgewinnen zusätzlich wöchentlich jeweils eines von 25 Autos der Marke Mercedes-Benz. Bereits mit der ersten Code-Eingabe nimmt man an den wöchentlichen Auslosungen teil – es bleibt daher spannend für die Veltins-Markenfreunde. „Mit der Kronkorken-Aktion und den Autoverlosungen geben wir unseren treuen Markenfans gern etwas zurück“, sagt Herbert Sollich, Marketingdirektor der Brauerei C. A. Veltins.