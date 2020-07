Berleburg: Winckel und identytag jetzt Teil der inotec group

Bad Berleburg. Beide Unternehmen mit insgesamt 17 Mitarbeitern bleiben rechtlich eigenständig und können so ihre Kunden weiterhin optimal unterstützen.

Zwei heimische Unternehmen sind zum Monatsanfang Teil der von der inotec Barcode Security GmbH initiierten inotec group geworden – sowohl die Firma Winckel als auch die Firma identytag. Beide Unternehmen bleiben rechtlich eigenständig und können so ihre Kundinnen und Kunden weiterhin optimal unterstützen. Auch die beiden Standorte in Bad Berleburg mit insgesamt 17 Mitarbeitern bleiben erhalten.

Gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft

Alle drei Unternehmen – inotec, Winckel und identytag – werden zukünftig unter dem Dach der neu geschaffenen inotec group agieren. Mit dieser Kombination entsteht eine Verbindung, die Kunden in Europa und weltweit größtmögliche Produktvielfalt, umfassende Beratung und maximalen Service im Bereich Kennzeichnung und Digitalisierung zugänglich macht. „Durch den Zusammenschluss der drei Unternehmen innerhalb der inotec group können wir unseren Kunden ab sofort die gesamte Bandbreite moderner und in die Produktionsabläufe integrierter Identifikationslösungen anbieten“, erklärt Dr. Ulf Sparka, Geschäftsführer der inotec group. „Mit unserem Anspruch an Qualität, Zuverlässigkeit und Individualität sowie unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Spezialistinnen und Spezialisten sind wir so optimal aufgestellt, um unsere Kunden bei ihren Herausforderungen zu unterstützen.“

Digitalisierung des Supply Chain Management und der Logistik mit Winckel

Umfassende Beratung und Strategie-Entwicklung zur Produktkennzeichnung und Rückverfolgbarkeit mittels Auto-ID-Technologie für eine Industrie-4.0-Lösung: Mit AMIA hat Winckel eine IoT-Plattform entwickelt, die das Supply Chain Management sichtbar, analysierbar und steuerbar macht. Das Center of Competence gehört zu den Kernkompetenzen der Winckel aus Bad Berleburg. Im digitalen Zeitalter ist eine optimierte Supply Chain zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor geworden. Winckel begleitet Kunden bei all ihren Digitalisierungsvorhaben von der Analyse über die Strategie bis hin zur technologischen Entwicklung und Realisierung. Zahlreiche namhafte Industrie-Unternehmen vertrauen bereits seit Jahren auf diese Erfahrungs- und Lösungskompetenz, die durch die Zugehörigkeit zur inotec group zukünftig noch weiter ausgebaut und gestärkt wird.

Smarte Kennzeichnungslösungen von identytag

Mit der identytag GmbH & Co. KG aus Bad Berleburg wird außerdem eines der führenden Unternehmen von RFID-Kennzeichnungsprodukten für Industrie und Handel in Europa Teil der inotec group. Die identytag ist für hochwertige, kodierte und individualisierte RFID-Kennzeichnung, intelligente Digitalisierungslösungen und maximalen Anspruch an Qualität bekannt. Ihre innovativen und effizienten Tags und Label mit modernster Transpondertechnologie kommen in den unterschiedlichsten Branchen und Anwendungen zum Einsatz.

inotec auf Expansionskurs

Barcode- und RFID-Lösungen für die unterschiedlichsten anspruchsvollen Anwendungen, die Umsetzung kundenindividueller Wünsche und hervorragender Service – dafür steht inotec aus Neumünster seit über 40 Jahren. Nun nutzt das Unternehmen mit zahlreichen Tochtergesellschaften in Europa die Chance zur Expansion und erweitert durch die Übernahme von identytag und Winckel Kompetenzen, Produktportfolio und Produktionskapazitäten. Damit platziert sich die inotec Barcode Security GmbH nachhaltig als die Expertin für Kennzeichnungslösungen am europäischen Markt.