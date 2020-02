Rino möchte zaubern können. Das sagt er seinem Zaubermeister immer wieder – nur möchte der das nicht. „Rino ist in letzter Zeit viel zu schlau geworden“, sagt der weißhaarige, alte Mann. Der Schüler soll nicht besser als sein Lehrer werden. Doch als der Meister Rinos Hilfe braucht, ist ihm dessen Zauberei mehr als Recht. Frei nach Johann Wolfgang von Goethe führte das Theater „Mika & Rino“ nun „Der Zauberlehrling“ für Kinder ab fünf Jahren im Bürgerhaus am Markt auf.

Schauspiel: Rino muss für Ordnung im Haus sorgen

„Meister, wir könnten doch alles sauber zaubern!“, ruft Rino. „Du bist erst 33 Jahre bei mir, du darfst noch nicht zaubern“, entgegnet ihm der Meister. Erst wenn er 66 Jahre bei ihm Schüler sei, habe er eine Chance, zaubern zu dürfen. Rino soll vor allem für Ordnung im Haus sorgen. „Ihhh, eine Käsesocke vom Meister!“, ruft Rino und hält sie hoch. Und sie scheint übel zu riechen. Das sorgt für Lacher beim Publikum.

Obwohl Rino nicht einmal in das Zauberbuch seines Meisters schauen darf, ist sein Ehrgeiz ungebrochen: „Ich will auch zaubern!“ Einmal in der Woche bekommt er bei seinem Meister Zauberunterricht, um das zu lernen.

Der Zaubermeister ist genauso wie sein Schüler vergesslich

„Jetzt habe ich doch alle Zutaten für meinen Trank vergessen!“, sagt der Meister. Er ist genauso wie sein Schüler sehr vergesslich. Das führt zur Komik, bilden die beiden doch ein echt clowneskes Duo.

Der Zaubermeister sitzt regelmäßig vor seinem Zauberbuch. Foto: Ina Carolin Lisiewicz / WP

Der Meister vertut sich regelmäßig in seinen Zaubersprüchen und verhext seinen Schüler, wenn der etwas falsch macht. „Rechtes Bein, linkes Bein, begebt euch auf die Reise, aber leise“, sagt er – und Rinos Beine beginnen sich auf einmal ohne seinen Willen zu bewegen.

Das Gedicht von Johann Wolgang von Goethe wird zitiert

Schließlich macht sich der Zaubermeister auf den Weg zum Blocksberg. Lange hat er seinen Schüler aber noch nie alleine gelassen. Also installiert er eine Kamera, um Rino trotz seiner Abwesenheit im Blick zu behalten. Der Lehrling genießt natürlich die neu erworbene Freiheit: „Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal weg begeben. Und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben“, sagt er und zitiert damit aus Goethes Gedicht.

Kurz nachdem sich der Meister auf den Weg gemacht hat, setzt sich Rino schon vor das Zauberbuch. „Ich habe dir streng verboten, das zu berühren!“, schreit plötzlich ein Wandgemälde. Der Zaubermeister spricht durch die Kamera im Gemälde mit Rino. Ganz junge Kinder bekommen zu diesem Zeitpunkt Angst, die Älteren finden das Geschehen umso spannender.

Berleburg: Der Zauberlehrling muss seinen Meister retten

Rino weiß sich zu helfen und dreht das Wandgemälde einfach um. Nun ist er unbeobachtet und kann machen, was er möchte. Er sucht sich Rat im Zauberbuch und beginnt zu hexen. Nur machen sich die magischen Geister plötzlich gegen seinen Willen selbstständig: Die Wäsche springt von selbst von der Leine, der Haushalt spielt verrückt. Als plötzlich der Meister zurückkommt und das Durcheinander vorfindet, ist er von seinem Schüler schwer enttäuscht.

Wittgenstein 320 Kinder nehmen an Schulaufführung teil Das Theater Mika und Rino führte „Der Zauberlehrling“ gleich zweimal am gestrigen Freitag, 14. Februar, auf. An der Vormittagsveranstaltung nahmen 320 Kinder der 1. und 2. Klasse der Bad Berleburger Grundschulen teil.

In seiner Wut verfängt er sich in seinem Zauberreifen. Der kann jeden auf die Reise in ferne Länder schicken. So befindet sich auch der Meister plötzlich weit weg. Sein Schüler muss ihm zur Hilfe kommen. Nach einem Hin und Her fällt Rino endlich der richtige Zauberspruch ein: „Dreizehnmal in Saus und Braus, so kommst du aus dem Reifen raus!“ Er befreit seinen Lehrer. Als Belohnung darf er in Zukunft auch einmal hexen. Als erstes lernt er einen Zauberspruch für das Aufräumen ohne sein Zutun.