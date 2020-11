Bad Berleburg. Die Fachfirma Kindt aus Möhnesee kündigt eine Freigabe noch in dieser Woche an. Die geplanten 70.000 Euro für Baukosten sollen ausreichen.

Noch stehen rund um die drei neuen Spielgeräte die Bauzäune – doch noch in dieser Woche soll er für die Kinder freigegeben werden, der neue Spielplatz mitten im Baugebiet Sengelsberg. Entstanden ist er unter großer Beteiligung der Eltern. Und einige von ihnen werden auch etwas zur Pflege der Anlage beitragen.

Die Pflege

Ein Katalog voller „Erlebniswelten“ Die Spielplatzeinrichtungen Kindt GmbH aus Möhnesee wirbt im Internet für ihr besonderes „Konzept der Planung und Herstellung von Spieleinrichtungen aus natürlichem Rohstoff und kindgerechten Konstruktionen“. So biete man „wertbeständige, wartungsarme Produkte ohne Einsatz chemischer ,Haltbarmacher’ für „Erlebniswelten“ an. Internet: www.kindt-spielplatzgeraete.com

„Für die Pflege haben Familien aus der Nachbarschaft ihre Unterstützung in Form einer Patenschaft angeboten. Die genauen Absprachen werden in den nächsten Monaten getroffen“, so Katharina Benner-Lückel, im Bad Berleburger Rathaus Leiterin der Abteilung Kinder, Jugend- und Familienförderung auf Nachfrage unserer Redaktion. Überhaupt sei das Engagement einiger Familien aus der Nachbarschaft „bei diesem Projekt bisher beispielhaft“ gewesen – etwa bei Treffen im Sommer zur Spielplatz-Planung.

Der Zaun

Besonders ausgesprochen hatten sich die Eltern seinerzeit für einen Zaun rund um den Spielplatz, an der Ecke Am Sengelsberg/Lerchenweg. Genau den hat die Stadt, für die Verkehrssicherheit der Anlage zuständig, jetzt installiert.

Das Abenteuer

Und ein wenig „Abenteuer“ sollten die Kinder auf dem Gelände auch erleben. Das scheint gelungen: „Es wurden ein Knusperhäuschen mit Sandspiel, eine Anlage mit Vogelnest- und Doppelschaukel sowie eine Spielanlage mit Felsenhaus, Dreiecknetz-Brücke, Brückenpodest, Harfe, Kletterfelsen, Kletterwand und Balancierstamm-Brücke aufgestellt“, so Benner-Lückel. Alle Geräte sind übrigens aus Eichenholz, „zum Teil in Kombination mit Grünsandstein“. Die beauftragte Firma Kindt Spielplatzeinrichtung GmbH aus Möhnesee hatte sie alle im Lauf des Jahres schon in ihrem Werk individuell für die Stadt Bad Berleburg vorgefertigt.

Die Bauarbeiten

Die Bauarbeiten vor Ort begannen laut Stadt Anfang Oktober. Und dabei ist die Firma Kindt offenbar auch finanziell im Rahmen geblieben. Katharina Benner-Lückel: „Wir haben 70.000 Euro in den städtischen Haushalt 2020 eingestellt – für den Bau des Kinderspielplatzes inklusive Erdarbeiten, Aufstellen der Geräte, Fallschutz und Zaun.“ Und diese Summe werde „auch ausreichend sein“, ist sie überzeugt.

Die Freigabe

Derweil plant Kindt die Abnahme der Spielgeräte noch für die laufende Woche. „In diesem Rahmen werden auch noch Restarbeiten erledigt und anschließend der Bauzaun abgebaut“, kündigt Benner-Lückel an. Danach stehe der Spielplatz „allen Kindern sofort zur Verfügung“.

Wird die neue Attraktion am Sengelsberg denn auch ein wenig gefeiert? „Schön wäre es, wenn eine kleine Eröffnung des Platzes im Frühjahr 2021 nachgefeiert werden könnte“, findet die Abteilungsleiterin, doch: „Ob und wann das möglich ist, können wir zum aktuellen Zeitpunkt aufgrund der Covid19-Pandemie noch nicht sagen.“ Sobald es aber konkrete Planungen für eine Feier gebe, „werden wir natürlich informieren“.