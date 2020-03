Berghausen. Wer in Berghausen tankt, bekommt einen Euro Rabatt beim Kauf einer Packung Toilettenpapier. Uwe Sonneborn erklärt, was hinter der Aktion steckt.

Das Corona für leere Supermarktregale sorgt, hätte vor Monaten wahrscheinlich kaum jemand gedacht. Auch Uwe Sonneborn staunte nicht schlecht, als er vor Kurzem einkaufen war. Jetzt hat er gleich eine ganze Palette Toilettenpapier – nicht im Haus, sondern vor dem Verkaufsfenster seiner Tankstelle in Berghausen stehen.

Dort können seine Kunden für 5,95 Euro eine Packung kaufen. Wer tankt, bekommt sie einen Euro billiger. Bereichern aber – so der Berghäuser – wolle er sich nicht. „Die Preise im Einkauf sind gestiegen. Wir verdienen gerade einmal um die 50 Cent, wenn es hochkommt“, sagt er.

Die Idee sei ihm gekommen, nachdem einige seiner Kunden ihm von der verzweifelten Suche nach Toilettenpapier berichtet hatten. „Sie erzählten mir, dass sie teilweise in vier bis fünf Geschäfte fahren mussten.“ Kurz darauf rief Sonneborn seinen Lieferanten an – mit Erfolg. „Er brachte uns eine Palette, die wir nun verkaufen. Eventuell können wir so einigen Menschen auch aus der Patsche helfen.“ Die ersten Päckchen wurden bereits mitgenommen. Und auch sonst merkt Sonneborn eine hohe Nachfrage – auch per Facebook und WhatsApp. „Einige haben auch schon bei uns angerufen und gefragt, ob wir ein, zwei Päckchen für sie an die Seite legen können.“

Hohe Nachfrage auch per Facebook

Dabei betont Sonneborn, dass er die Aktion eigentlich eher humorvoll geplant hatte – unter anderem zu Werbezwecken. „Wir haben auch ein Foto auf unserer Facebookseite gepostet, um auf uns aufmerksam zu machen. Aber auch, um die Menschen zum Lachen zu bringen. In der aktuellen Situation sind viele von uns nur noch angespannt. Ein Lächeln sieht man kaum noch“, sagt Sonneborn. Auf der Facebookseite gab es durchweg positive Reaktionen auf die Aktion.

Aber er weiß auch, dass nicht alle Menschen die Aktion mit Humor nehmen werden – vielleicht auch aufgrund des Preises. „Wie gesagt, wir wollen uns nicht daran bereichern. Die Preise sind bei uns allen im Einkauf gestiegen. Es gibt Geschäfte, die geben das Papier unter dem Preis ab und zahlen drauf, weil sie die Preise nicht erhöhen möchten.“