Ein Eindruck vom traditionellen "Räjern" in der Benfe.

Zum traditionellen „Räjern“ hat sich die Benfer Dorfjugend getroffen und verkleidet die bösen Geister bei einem Marsch durch den Ort vertrieben.

Benfer Räjer vertreiben die bösen Geister

Benfe. Nach der Silvesterparty im Clubraum der Dorfjugend starteten in den frühen Morgenstunden wieder die Benfer Räjer, um das neue Jahr zu begrüßen und die bösen Geister zu vertreiben.

Gestartet wurde im Waldheim mit einer zünftigen Portion Rührei für den langen Marsch. Bei Gehanneres gab es für die Räjer Bockwurst im Brötchen. Der mitgeführte Bollerwagen wurde unterwegs von der Dorfbevölkerung immer wieder mit selbst gemachten Getränken, heiß und kalt, aufgetankt.

Grillen beim amtierenden Kreisschützenkönig

Belegte Brötchen und Brote mit Hausmacher-Wurst und Käseplatten animierten zum Durchhalten. Sogar eine Akkordeon-Übungsstunde galt es bei Bruchfritz Reiner zu absolvieren. Beim amtierenden

Kreisschützenkönig wurde gegrillt, bevor die ganze Gesellschaft zum Finale der Vierschanzen-Tournee bei Luise einrückte.

Zum Abschluss fand sich die Dorfjugend in der Schützenhalle ein, wo Heike und Harald für weitere kulinarische Highlights sorgten. Die Räjer sprachen ein großes Lob an alle aus, die die Tradition weiterleben lassen und an alle Benfer, die Haus und Tür öffnen und zum guten Gelingen beitragen.