Beete zertrampelt: Wildschweine wüten auf Laaspher Friedhof

Wildschweine haben große Teile der oberen Rasenfläche des städtischen Friedhofs in Bad Laasphe völlig „umgepflügt“. Die Friedhofsverwaltung bittet die Bürgerinnen und Bürger deshalb nochmals darum, die Tore an den Ein- und Ausgängen stets geschlossen zu halten.

Bad Laasphe. Wildschweine haben am Wochenende auf dem Bad Laaspher Friedhof gewütet. Sie zerstörten große Teile der oberen Rasenfläche und einige Gräber, indem sie Beete zertrampelten und Blumen aus der Erde rissen. Aus diesem Anlass möchte die Friedhofsverwaltung der Stadt Bad Laasphe alle Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher des städtischen Friedhofs nochmal daran erinnern, bei ihrem Besuch der Anlage sämtliche Tore geschlossen zu halten, um ein Eindringen von Tieren zu verhindern.

Die Tiere zerstörten auch einige Grabanlagen wie diese. Foto: Stadt Bad Laasphe

Eine aufmerksame Bürgerin hatte den Schaden am Montagmorgen im Bürgerbüro gemeldet. Die Friedhofsverwaltung kontaktierte daraufhin umgehend die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofs, die sich die Situation vor Ort ansahen und die Umzäunung des Friedhofs auf Löcher kontrollierten. Letztere wies nach einer ersten Sichtung keine Schäden auf.

Bauhof kümmert sich um Wiederherstellung

„Wir gehen deshalb davon aus, dass die Tiere durch das obere Tor eingedrungen sind“, erklärt Monika Treude von der Friedhofsverwaltung. „Das ist natürlich mehr als ärgerlich für die Angehörigen, die viel Zeit und Geld in eine schöne Grabbepflanzung investieren. Daher möchten wir an alle Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher des Friedhofs appellieren, darauf zu achten, die Tore stets geschlossen zu halten. Nur so können Wildschweine und Rehe von den Grabanlagen fern gehalten werden.“

Mitarbeiter des städtischen Bauhofes werden sich nun um die Wiederherstellung der Rasenfläche kümmern.