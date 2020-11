Banfe: Nachfolger mehr Fingerspitzengefühl gewünscht

Banfe. Christdemokratin Elvira Haßler geht als Ortsvorsteherin von Banfe, der Liberale Michael Ermert kommt. Ein Interview zum Abschied vom Ehrenamt.

„Fingerspitzengefühl im Umgang mit den Banfer Bürgerinnen und Bürgern“ – das wünscht die langjährige Banfer Ortsvorsteherin Elvira Haßler ihrem Nachfolger Michael Ermert von der FDP. „Und was ganz wichtig ist: Der Ton macht die Musik“, sagt die 60-Jährige im Interview mit unserer Redaktion.

Dank an alle, „die mich in den 20 Jahren unterstützt haben“

Ferner stellt sie unter anderem klar: Banfe sei in Sachen Straßenunterhaltung eben nicht das Schlusslicht im Banfetal, wie Ermert vor der Wahl in einem Info-Flyer behauptet habe. Hier sei am Ende mehr erledigt worden, als im Unterhaltungsprogramm gestanden habe. Und schließlich bedankt sich Haßler bei allen, „die mich in den 20 Jahren unterstützt und sich in vielfältiger Form für Banfe eingesetzt haben“.

