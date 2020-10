Bad Laaspher Pfarrer Steffen Post geht noch einmal studieren

Der Gemeinde-Alltag mit seinen Aufgaben kann einen Pfarrer mit der Zeit auch einmauern, deshalb geht der Laaspher Pfarrer Steffen Post jetzt noch einmal für ein Semester an der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal studieren.

Bad Laasphe. Der Geistliche nimmt sich bis Februar eine Auszeit vom Wittgensteiner Gemeindeleben, um neue und frische Gedanken, Ideen und Impulse zu bekommen.

„Sind seit Beginn des Probedienstes mindestens zehn Jahre vergangen, kann die Pfarrerin oder der Pfarrer ein einsemestriges Kontaktstudium an einer Evangelisch-Theologischen Fakultät oder einer Kirchlichen Hochschule beantragen“ – so steht es in der Fortbildungsordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen. Diese Mindestanforderung schafft Pfarrer Steffen Post locker, ist er doch schon seit zwölfeinhalb Jahren ordentlicher Gemeindepfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde Bad Laasphe.

Spritualität und Seele sind Themen

Deshalb nimmt er sich jetzt eine Auszeit vom Wittgensteiner Gemeindeleben und legt nicht etwa die Beine hoch, sondern geht noch einmal an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel – Hochschule für Kirche und Diakonie – studieren: Von Oktober bis Februar dauert sein Semester in Wuppertal.

Während er sich im Bereich „Praktische Theologie“ mit den Themenfeldern „Liturgiewissenschaft“ und „Spiritualität“ beschäftigen möchte, belegt er in der Systematischen Theologie das Seminar „Was ist die Seele?“, hört die Vorlesung zum Römerbrief mit dem Schwerpunkt auf dessen Auslegung im christlich-jüdischen Gespräch, zudem beschäftigt er sich in der Religionswissenschaft mit dem Islam, nur um ein paar Stichwörter aus dem Stundenplan zu nennen.

All das bietet reichlich Gelegenheit, neue und frische Gedanken, Ideen und Impulse zu bekommen, für die im eng getakteten Pfarrer- und Gemeinde-Alltag generell oft die Zeit fehlt.

Kuhli und Lilienthal übernehmen

Auch weil Steffen Post darüber hinaus im kleinen Wittgensteiner Kirchenkreis ja auch weitere Aufgaben wahrnimmt: Neben der Synodalbeauftragung für die Notfallseelsorge wird der sechsfache Familienvater künftig als Scriba im Kreissynodalvorstand – also Protokollführer im Leitungsgremium des Kirchenkreises – noch Arbeit dazubekommen. Aber bis in den Februar ist er nun beurlaubt. Pfarrer Dieter Kuhli und Pfarrerin Heike Lilienthal übernehmen in dieser Zeit vor Ort die Vertretungsdienste, und auch in der Notfallseelsorge sind die Dienste bis Februar verlässlich geregelt.