Bad Laasphe: Zwei Menschen bei Unfall verletzt

Bad Laasphe. Zwei 67-jährige Männer wurden bei einem Verkehrsunfall im Bad Laaspher Gewerbegebiet verletzt.

Am Donnerstag sind zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Moped und einem Auto verletzt worden. Zur Mittagszeit stieß ein 67-jähriger Autofahrer im Gewerbegebiet an der Einmündung In der Stockwiese/ Ludwig-Koch-Straße mit dem gleichaltrigen Fahrer eines Leichtkraftrades zusammen.

Der Autofahrer war angeschnallt, der Mopedfahrer trug einen Sturzhelm. Sie erlitten dennoch jeweils leichte Verletzungen. Der Schaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.