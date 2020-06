Bad Laasphe: Verträge für neue Polizeiwache unterschrieben

Mietverträge für die neue Polizeiwache in Bad Laasphe unterschrieben (von links): Holger Jendritzki-Behrendt, Bernd Berge (Berge Bau), Claudia Greve, stellvertretende Abteilungsleiterin Polizei, Landrat Andreas Müller und Eckehard Hof (Berge Bau).

Bad Laasphe. Das Erndtebrücker Unternehmen Berge-Bau errichtet das Gebäude in der Bad Laaspher Kernstadt, dessen Räume der Kreis Siegen-Wittgenstein anmietet.

Nach intensiver Vorarbeit konnten jetzt im Kreishaus in Siegen die notwendigen Verträge zum Bau einer neuen Polizeiwache in Bad Laasphe unterschrieben werden: Die Erndtebrücker Firma Berge-Bau wird das neue Dienstgebäude für die Kreispolizeibehörde errichten.

Siegen-Wittgensteins Landrat An­dreas Müller als Leiter der Kreispolizeibehörde und Geschäftsführer Bernd Berge haben den entsprechenden Mietvertrag unterzeichnet. „Die alte Wache in der Gartenstraße ist in die Jahre gekommen“, sagt Müller – und erklärt auch, warum: „Seit fast 19 Jahren versehen die Beamtinnen und Beamten dort rund um die Uhr ihren Dienst. Jetzt ist es an der Zeit, die Arbeitsbedingungen der Kolleginnen und Kollegen auf einen heute üblichen Stand zu bringen, um ihnen effektives Arbeiten zu ermöglichen. Mit solch einer Investition drückt sich dann auch eine echte Wertschätzung für die Arbeit der Polizei aus, die im Alltag spürbar ankommt.“

Neue Adresse: Bahnhofstraße 70

Das neue Polizeigebäude wird direkt neben dem Bahnhof, in Bad Laasphe errichtet – seine künftige Adresse: Bahnhofstraße 70. Die Wache liegt somit in zentraler Lage, was eine optimale Erreichbarkeit bedeutet. Untergebracht werden dort der Streifendienst und der Bezirksdienst.

„Die Architektur passt sich perfekt in das Straßenbild ein“, ist Bernd Berge überzeugt.