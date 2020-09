Bad Laasphe Sperrzeiten der Kreisstraße 36 verschieben sich

Bad Laasphe/Hesselbach. Die Sperrung der Straße vom Gennernbach nach Hesselbach muss verschoben werden. Die Termine stehen fest.

Die Sperrzeiten der Kreisstraße 36 im Bereich Ortsausgang Hesselbach bis Bad Laasphe-Gennernbach aufgrund der Anlieferung von Materialien und Bauteilen zum Windpark mittels Schwertransporten haben sich verschoben. Das teilt die Stadt Bad Laasphe am Freitag mit

Einbahnstraßenregelung

Die Einbahnstraßenregelung, bei der man zwar von Bad Laasphe nach Hesselbach aber nicht umgekehrt fahren kann, wird nicht wie angekündigt vom 16. bis 18. September stattfinden, sondern erst eine Woche später, vom 23. bis 25. September. Zudem wird es zusätzlich am 11. September und am 2. Oktober mehrmals am Tag temporäre Sperrungen dieses Bereichs geben.

Weiträumig umfahren

Die Stadt Bad Laasphe empfiehlt allen Fahrzeugführern weiterhin, die Strecke an den besagten Tagen weiträumig zu umfahren.