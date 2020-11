Bad Laasphe: Sieben statt fünf Klassen für die I-Dötze

Bad Laasphe. Eltern in der Lahnstadt haben bislang 113 Kinder für die Eingangsklassen angemeldet. Jetzt berät die Laaspher Politik, wie sie gebildet werden.

An den städtischen Grundschulen sollen zum nächsten Schuljahr 2021/22 in Abstimmung mit der Schulaufsicht sieben Eingangsklassen mit insgesamt 113 Kindern gebildet werden – statt wie üblich fünf. Das schlägt die Stadt Bad Laasphe als Schulträger jetzt den Politikern im Schulausschuss vor. Das letzte Wort hat am 17. Dezember der Rat der Stadt.

Bei einem Gespräch waren sich die Schulleitungen der drei Grundschulen im Stadtgebiet, die zuständigen Schulaufsichtsbeamten des Kreises Siegen-Wittgenstein und die Verwaltung einig: An der Grundschule Bad Laasphe, Hauptstandort, werden zwei Eingangsklassen gebildet, an der Grundschule Feudingen und der Grundschule Banfe jeweils eine. Und für die Grundschule Bad Laasphe, Teilstandort Niederlaasphe, sind weiterhin drei Lerngruppen im jahrgangsübergreifenden Unterricht vorgesehen – macht sieben Eingangsklassen.

„Aufgrund dieser Klassenbildung können alle Kinder an dem Schulstandort eingeschult werden, der für das Kind der wohnortnächste Schulort ist“, so die städtische Abteilung Familien, Soziales und Sport in einer Verwaltungsvorlage zum Thema. Gleichzeitig werde die vorgegebene kommunale Klassenrichtzahl eingehalten.

Stichtag: 15. Januar 2021

Der Schulausschuss soll erneut beraten, sollten sich die Anmeldezahlen an den einzelnen Schulen bis zum Stichtag 15. Januar 2021 noch so gravierend verändern, dass sie sich diese sich auf die empfohlene Klassenbildung auswirken.

Die aktuellen Anmeldezahlen:

Grundschule Bad Laasphe, Hauptstandort Bad Laasphe: 48 Kinder – alle aus Bad Laasphe

Grundschule Feudingen: 30 Kinder – davon 22 aus Feudingen, je drei aus Volkholz und Rückershausen sowie jeweils eines aus Weide und Steinbach

Grundschule Bad Laasphe, Teilstandort Niederlaasphe: 19 Kinder – davon elf aus Niederlaasphe, sechs aus Bad Laasphe sowie je eins aus Puderbach und Hesselbach.

Grundschule Banfe: 16 Kinder, davon sechs aus Banfe, fünf aus Fischelbach, vier aus Hesselbach und eines aus Bad Laasphe.