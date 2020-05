Bad Laasphe: Motorradfahrerin (56) stürzt Böschung hinunter

Puderbach. Vermutlich war es ein Fahrfehler, der zu dem folgenschweren Unfall führte. Ein 56-Jährige Frau wurde dabei schwer verletzt.

Bei einem Motorradunfall wurde eine 65-Jährige Frau am Donnerstag schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich das Unglück kurz nach 14 Uhr auf der Landstraße 903 zwischen Puderbach und dem Didoll. Die 56-Jährige war mit ihrer Maschine von Richstein in Richtung Puderbach unterwegs. Vor einer Rechtskurve verlor sie vermutlich aufgrund eines Bremsfehlers die Kontrolle und kam nach links von der Straße ab. Dort stürzte sie mehrere Meter eine Böschung hinab.

Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Laasphe und des DRK-Rettungsdienstes versorgten die schwer verletzte 56-Jährige und brachten sie in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand Schaden in Höhe von 7000 Euro. Für die Bergungsarbeiten war die L903 war für rund 30 Minuten gesperrt.