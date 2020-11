Bad Laasphe: Lagerfeuer sorgt für Feuerwehreinsatz am Abend

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Laasphe wurde am späten Sonntagabend gegen 22.45 Uhr zu einem Gebäudebrand in das Industriegebiet In der Stockwiese gerufen. Doch dieser Einsatz konnte wenige Minuten nach der Alarmierung wieder abgebrochen werden.

Aufmerksame Zeugen hatten einen Feuerschein bemerkt. Vor Ort stellte sich das Ganze aber zum Glück harmlos dar. Laut Kreispolizeibehörde brannte dort nur ein „kontrolliertes Lagerfeuer“.

In einer Werkstatt hatten „Schrauber“ in einer Feuertonne Holzreste verbrannt, wie der Leiter der Feuerwehr, Dirk Höbener, auf Nachfrage dieser Zeitung erläuterte. So konnte der alarmierte Löschzug den Einsatz frühzeitig wieder abbrechen.