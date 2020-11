Bad Laasphe: „KÖ13 zieht an“ feiert zehnjährigen Geburtstag

Katharina Zyber ist stolz und glücklich zugleich – am 4. Dezember feiert sie den zehnten Geburtstag ihres Ladens „KÖ13 zieht an“ in der Bad Laaspher Königsstraße. Und noch heute erinnert sie sich gut an die Anfänge. „Damals hätte ich nicht damit gerechnet, dass ich eines Tages mal das Zehnjährige feiern werde“, sagt die 43-Jährige mit einem Lächeln im Gesicht. 15 Jahre lang hatte sie bereits für die Modebranche gearbeitet, bis sie sich selbstständig machte. „Immer wieder wurde ich gefragt, warum ich nicht mein eigenes Geschäft hier in Bad Laasphe eröffne.“

Dann – vor zehn Jahren – war es soweit: In Bad Laasphe eröffnete ein neuer Laden – zunächst als Outlet. „Aber irgendwann fand ich es einfach schade, dass ich meinen Kundinnen zum Beispiel zur Strickjacke nicht immer eine passende Hose anbieten konnte. Und so ein Outlet ist auch immer ein großer Aufwand.“ Daher entschied sich die Inhaberin von „KÖ13 zieht an“, dass sie künftig ihre eigene Ware anbieten möchte.

Die Anfänge

„Wir hatten eine super liebe Mitarbeiterin, die dabei half, den Laden aufzubauen.“ Nach ihrer Elternzeit aber stand Zyber dann selbst wieder im Laden – bis heute berät sie dort ihre Kundinnen und schaut nach neuen Trends. „Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Mode. Ich schaue, was aktuell geht und natürlich auch, was mir gefällt. Vielen meiner Kundinnen ist es wichtig, dass die Kleidung alltagstauglich sind. Sie sollte praktisch, aber auch modisch und waschmaschinentauglich sein“, so Zyber.

Jung, alt, schlank oder kurvig – in ihrem Laden verkauft die 43-Jährige Kleidung für jede Frau – von Konfektionsgröße 34 bis 46. Denn sie weiß auch: „Größe 38 ist nicht gleich Größe 38.“ Um ihren Kundinnen eine gute Beratung bieten zu können, probiert Katharina Zyber daher ihre Ware selbst vorab an. „So weiß ich, ob die Hose etwas kleiner ausfällt oder größer. Ob die Hose perfekt sitzt, kann immer nur derjenige beurteilen, der gerade in der Hose drin steckt“, sagt sie. Eine gute Beratung ist der Bad Laaspherin wichtig. „Die kann einfach nichts ersetzen – auch kein Online-Shop.“

Und wie schaut es mit Männermode aus? „Ich habe natürlich darüber nachgedacht, aber mich am Ende dagegen entschieden. Männer haben ein anderes Kaufverhalten. Sie gehen häufig los, weil sie etwas brauchen und nicht, weil sie sich etwas Gutes tun möchten, wie zum Beispiel wir Frauen.“

Die Modenschau

Zwei Mal pro Jahr veranstaltet Katharina Zyber eine eigene Modenschau – 2019 waren es sogar vier Veranstaltungen. „Dabei kamen teilweise mehr als 100 Menschen – nur zur Modenschau hier in die Innenstadt. Das hat mich schon zu Tränen gerührt“, sagt Zyber. Und auch an ihre erste Modenschau erinnert sie sich noch gern zurück. „Das war etwas ganz Besonderes.“

Auch Mädelsabende hat sie im „KÖ13 zieht an“ bereits angeboten. Dann wurde das Geschäft nur für die Gruppe geöffnet, Snacks und Prosecco angeboten. Abende – die der 43-Jährigen und ihren Kundinnen immer viel Spaß bereitet haben. „Ich sage immer, ich habe zwei Kinder. Das eine wird sechs, das andere zehn Jahre alt.“

Der Geburtstag

Am 4. Dezember ist es soweit – „KÖ13 zieht an“ wird zehn Jahre alt. Eigentlich wollte Zyber diesen Geburtstag mit vielen Kundinnen und einer Glühweinbar feiern – coronabedingt ist dies aber nun nicht möglich. So ganz ohne allem aber soll der Geburtstag nicht stattfinden. Dafür hat sich die Inhaberin schon etwas ganz Besonderes einfallen lassen – und zwar möchte sie dieses Ereignis gemeinsam mit anderen Händlern in Bad Laasphe feiern. „Gerade in dieser Zeit ist es noch wichtiger, auch als Händler zusammenzuhalten“, sagt sie. Was genau sie für ihre Kunden geplant hat, bleibt aber vorerst noch geheim. „Ich möchte erst alle Händler ansprechen“, sagt sie.

Der erste Lockdown

„Es hat mich sehr berührt, wie sehr die Kunden in dieser Zeit hinter mir standen. Viele von ihnen haben immer wieder gefragt, wie es mir geht, und mich unterstützt.“ Auch Zyber entschied sich für einen Bestell- und Lieferservice, um auch weiterhin ihren Kundinnen ihre Ware zu bringen. Und ein Online-Shop? „Ich habe darüber nachgedacht, aber das war kein Thema für mich. Die persönliche Beratung im Laden ist mir wichtiger.“ Wichtig aber auch sind für die Händlerin soziale Medien, wie Facebook und Instagram. „Für uns Händler ist es eine gute Werbe-Plattform, wo wir unsere Kunden schnell und einfach erreichen und informieren können.“ So auch über die anstehende Geburtstagsaktion.