Bad Laasphe: Geld für Sanierung der alten Synagoge

Margit Schröder von EP Schröder, freut sich, mit der Aktion „Mobilfunk mit Herz“ helfen zu können.

Bad Laasphe. Margit Schröder und ihr Team von Schröder Unterhaltungselektronik setzen sich alljährlich dafür ein, dass sich der Spendentopf der Firma SuperNova GmbH auch für ein Bad Laaspher Projekt öffnet. Die Aktion „Mobilfunk mit Herz“ kam in Bad Laasphe schon der Kinderfeuerwehr, dem DRK, dem Sozialwerk St. Georg und der Kontakt-Beratungsstelle zu Gute.



Vorschläge gehen nach Köln

„Ich bin froh, dass auch in diesem Jahr Bad Laasphe erneut profitiert“, betonte Margit Schröder, die die Vorschläge nach Köln sendet. In diesem Jahr war es der Christlich-Jüdische Freundeskreis Bad Laasphe, der das Geld wahrlich gut gebrauchen kann. 500 Euro werden in die Renovierung der Alten Synagoge an der Mauerstraße fließen. Aktuell wird ein Konzept zur Finanzierung der ehemaligen Synagoge als Lehr- und Erinnerungshaus entwickelt. Auf den baulichen Fortschritt angesprochen, gab Rainer Becker als Freundeskreis-Vorsitzender zu Protokoll, dass man noch nicht so weit ist wie man gerne wäre.



Eins von 24 Projekten

Dennoch freuen sich die Mitglieder des Vereins darüber, dass das Projekt von so vielen Menschen in der Lahnstadt und in ganz Wittgenstein sowie dem hessischen Hinterland mitgetragen wird. Die Supernova GmbH sammelt alljährlich mit langjährigen Mobilfunkpartnern Spenden, die an bedürftige Einrichtungen, Vereine oder Einzelpersonen vergeben werden. Aus allen Vorschlägen wurden 24 ausgewählt - und auch in diesem Jahr profitierte wieder Bad Laasphe.