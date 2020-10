Bad Laasphe: Frank Liß ist neuer Konrektor

Es ist ruhig auf dem Gelände der beiden Schulen auf Schloss Wittgenstein. Vereinzelt sieht man jemanden über den Pausenhof laufen. Autos stehen auf dem Parkplatz. Doch in der Kapelle – oben beim Gymnasium hört man Stimmen. Festlich gekleidet sitzen dort das Kollegium der Realschule Schloss Wittgenstein gemeinsam mit weiteren Gästen – unter ihnen auch die Schulträgerin Gudrun Kämmerling. Und das hat einen Grund: Frank Liß wird in sein Amt als stellvertretender Schulleiter eingeführt.

Dass dies nun der Fall ist, hätte der 44-Jährige vor einigen Jahren noch nicht gedacht. Auf die Frage, ob er sich nicht vorstellen könnte, in die Schulleitung zu gehen, sagte Liß noch: „Niemals!“ Der Grund: „Mir war das zu viel Verantwortung und ehrlich gesagt unterrichte ich einfach zu gerne“, so Liß. Nun aber ist er bereit für neue Aufgaben und Herausforderungen – sehr zur Freude seiner Kollegen, Schulleiterin Melanie Dietrich und Schulträgerin Kämmerling. „Wir sind immer froh, wenn wir Führungspositionen intern besetzen können.“

Der Werdegang

Seit dem 1. Februar 2003 ist Liß als Lehrer an der Realschule Schloss Wittgenstein tätig – und das verdankt er Melanie Dietrich. Sie gab den Tipp, sich bei der Schule zu bewerben. Dabei studierte der 44-Jährige nach dem Bundeswehrdienst 1996 Grundschullehramt.

Am 9. September 2002 um 15.45 Uhr war es soweit – Liß saß beim Bewerbungsgespräch für den Lehrerposten. „Schon damals konnte ich feststellen, dass Sie neben dem Studium noch viele weitere Fähigkeiten haben.“ So ist Liß nicht nur bei der DLRG sondern hat auch eine fachdidaktische Ausbildung für das Grundschulfach Englisch ist Leiter einer Kinderturngruppe und vieles mehr. „Wenn wir da nicht als Schule von profitieren können, weiß ich auch nicht“, so Kämmerling.

Für Liß bedeutet die neue Stelle an der Realschule – vormittags in Teilzeit arbeiten und nachmittags in Seminaren das Studium für die Sekundarstufe I nachholen. „Sofort warst du hierzu bereit“, erinnert sich Melanie Dietrich, deren Amtseinführung als Schulleiterin vor einem Jahr stattfand – auf den Tag genau. „Wir haben nun einen gemeinsamen Jahrestag“, scherzte sie. Schon früher haben die beiden gemeinsam die Schulbank auf dem Schlossberg in Bad Laasphe gedrückt – jedoch in unterschiedlichen Jahrgängen.

Frank Liß – ein Mann, der vor allem durch seine lockere Art bei seinen Kollegen gut ankommt. Sein Steckenpferd? „Er ist der Herr der Lehrpläne“, so die Schulleiterin. „Erich Kästner sagte einst: Wer Bücher schenkt, der schenkt Wertpapiere. Deine Wertpapiere, lieber Frank, sind Lehrpläne und Überstunden.“

Die Amtseinführung

Schon seit 2016 hat Liß die Schulleitung intensiv unterstützt. Seit Herbst 2019 ist er kommissarischer Konrektor der Schule. Auch wenn er zu Beginn nicht vorstellen konnte, jemals in der Schulleitung zu sitzen, so ist der neue Konrektor nun stolz und glücklich zugleich. Intensive Gespräche mit der Schulleiterin und seinen Kollegen haben ihn in seiner Entscheidung, sich auf den Posten zu bewerben bestärkt.

Was folgte war eine Fortbildung.“Dort riet man uns jedoch, nicht eine Führung innerhalb des eigenen Kollegiums zu übernehmen. Das führe zu Rollenkonflikten.“ Dass aber sei bei ihm und seinen Kollegen nicht der Fall. Viel mehr freut es ihn, dass so viele Kollegen zu seiner Amtseinführung in die Kapelle gekommen sind. „Dass signalisiert auch euer Interesse an dieser Schule.“ Als Religionslehrer sei es ihm wichtig, die Schule mit Toleranz und Nächstenliebe zu führen. „Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und die Zusammenarbeit mit ihnen allen.“