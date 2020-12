Spende Bad Laasphe: Firma Blecher spendet an die DRK-Kinderklinik

Bad Laaspher Firma unterstützt mit ihrer Spende die Anschaffung von Überwachungsgeräten für die Früh- und Neugeborenenstation.

Bad Laasphe. Der Fenster- und Türenspezialist – Firma Otto Blecher GmbH aus Bad Laasphe – unterstützt erneut die Siegener Kinderklinik mit einer Spende von 5000 Euro bei der Anschaffung von Überwachungsgeräten für die Früh- und Neugeborenenstation. Nun übergab Geschäftsführer Christof Blecher symbolisch am Firmensitz in Bad Laasphe einen Scheck mit der oben genannten Summe an Bettina Kowatsch von der DRK-Kinderklinik Siegen.

Die Spende

Mit dem Geld möchte die Klinik dringend benötigte Überwachungsgeräte für die Früh- und Neugeborenen- sowie die Intensivstation anschaffen. Denn: Die rund 700 kleinen Patienten, die in dem Bereich Neonatologie pro Jahr dort versorgt werden, müssen rund um die Uhr mit speziellen Monitoring-Geräten überwacht werden, um deren Vitalfunktionen stets im Blick zu haben. „Wir freuen uns sehr, dass man auch in Wittgenstein an uns denkt. Familie Blecher hat uns bereits mehrfach mit großzügigen Spenden bedacht, die uns helfen, unsere Arbeit zugunsten der rund 6000 stationären und über 68.000 ambulanten Patienten jährlich optimal zu gestalten“, sagt die Fundraiserin Bettina Kowatsch.

„Auch in diesem Jahr unterstützen wir zu Weihnachten eine wohltätige Organisation und verzichten bewusst auf Geschenke an unsere Kunden“, sagt Christof Blecher. Darüber hinaus ist sich die Firma auch ihrer sozialen Verantwortung gegenüber allen Mitarbeitern bewusst, so dass in diesem Jahr eine großzügige Corona-Beihilfe zur Auszahlung kam.

Die Firma

Die Otto Blecher GmbH fertigt seit 1975 Kunststofffenster. Das Unternehmen wird in der dritten Generation von Christof Blecher geführt und beschäftigt über 190 Mitarbeiter. Jedes Jahr verlassen weit mehr als 100.000 Fenster- und Türeinheiten, produziert auf hochmodernen und effizienten Fertigungsstraßen, die 30.000 Quadratmeter große Betriebsstätte in Bad Laasphe.

Bei den Rahmenmaterialien hat sich die Firma Blecher auf Kunststoff und Aluminium spezialisiert. Zum breitgefächerten Produktportfolio gehören neben Fenstern und Türen auch Schiebetüren, Sonderbauten und Rollläden. Um auch in Zukunft für die wachsenden Anforderungen des Marktes gewappnet zu sein, wird viel Herzblut in den Bereich Ausbildung sowie Duales Studium investiert. So erhielt das Bad Laaspher Unternehmen von der Agentur für Arbeit ein Zertifikat für sein vorbildliches Ausbildungsengagement.

Die Klinik

Die DRK-Kinderklinik Siegen GmbH ist eine Einrichtung des Deutschen Roten Kreuzes. Als eine der wenigen selbstständigen Kinderkliniken Deutschlands hat sich die DRK-Kinderklinik Siegen im Verlauf der Zeit zu einer hoch spezialisierten Fachklinik für Kinder- und Jugendmedizin entwickelt.

In der kinder- und familienfreundlichen Atmosphäre ihrer Einrichtungen versorgt man seit 1918 jährlich rund 6000 Patienten stationär und über 68.000 Patienten ambulant. Hierfür stehen 158 Betten im stationären Bereich sowie 38 Plätze in der Kinder- und Jugendpsychiatrie zur Verfügung.

Um Patienten und deren Familien im Heilungsprozess zu unterstützen, sorgen etwa 870 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – Ärzte, Pflegekräfte, Psychologen, Psychiater und Therapeuten – für eine bestmögliche medizinische, pflegerische und therapeutische Versorgung.

Zum multiprofessionellen Team der DRK-Kinderklinik Siegen gehören Kinder- und Jugendärzte verschiedener Fachrichtungen, Kinderchirurgen und -anästhesisten, Kinder- und Jugendpsychiater, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, das Pflegepersonal, ein breites Spektrum an Therapeuten unterschiedlicher Fachrichtungen, Mitarbeiter des sozialen Dienstes, Seelsorger, Lehrer und Erzieher sowie ein Klinikclown.