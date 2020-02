Feuer an der Grundschule in Bad Laasphe

Feuerwehr Bad Laasphe: Feuer in Abfallcontainern an Grundschule

Bad Laasphe. Die Freiwillige Feuerwehr kann den Brand am Samstagabend rechtzeitig löschen, bevor sich eine gedämmte Hauswand entzündet.

Feuer an der Bad Laaspher Grundschule: Am Samstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr zur Schule im Stadtzentrum beordert. Dort brannten zwei Abfallcontainer, die direkt an einer gedämmten Hauswand standen.

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass sich die Dämmung der Hauswand entzündete. Insgesamt waren 23 Feuerwehrleute unter der Leitung von Dirk Höbener im Einsatz, zusätzlich war ein Rettungswagen und die Polizei vor Ort.